Доба на Запоріжжі: понад тисячу ударів, поранено 12 людей. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 11 липня, росіяни завдали 1053 удари по Запорізькій області, поранено 12 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Іван Федоров та у поліції області.

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11 липня ворог спрямував на Запоріжжя керовані авіабомби та безпілотники. Травмовано десять містян: сім жінок від 38 до 78 років, двоє чоловіків 36 і 70 років та 9-річна дівчинка.

У Біленькому через артобстріл поранено 67-річну жінку. В Балабиному ворожий дрон атакував цивільне авто, травмовано 51-річного чоловіка.

Внаслідок ударів пошкоджені і зруйновані приватні домоволодіння, автівки громадян, об’єкти цивільної та промислової інфраструктури:

війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Веселянці, Зорівці, Барвінівці, Новосолошиному, Зарічному, Любицькому, Зірниці, Новорозівці, Оріхову, Червоному Яру, Данилівці, Омельнику та Вільнянці.

836 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Балабине, Річне, Новояковлівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Оленокостянтинівку, Добропілля та Солодке.

201 артилерійський удар прийшовся по Малокатеринівці, Річному, Біленькому, Магдалинівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

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Наслідки атаки









