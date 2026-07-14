Убийцу полицейского на Одесщине приговорили к пожизненному заключению. ФОТО

36-летний житель Одесской области признан виновным в убийстве полицейского, покушении на убийство двух человек и незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Какое решение принял суд?

Как отмечается, суд согласился с доводами стороны обвинения и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.





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В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину лишь в незаконном обращении с оружием. В то же время прокуроры доказали его причастность к нападению на правоохранителей и убийству одного из них совокупностью доказательств, в частности - показаниями потерпевших, заключениями экспертиз и результатами следственного эксперимента, которые подтвердили, что выстрелы были целенаправленными.

Детали дела

Установлено, что еще в 2014 году мужчина приобрел в Измаиле травматический револьвер калибра 9 мм, который впоследствии переделал в огнестрельное оружие. Также он изготовил 13 патронов и хранил оружие и боеприпасы дома.

В августе 2025 года, двигаясь на мопеде по проселочной дороге в одном из сел Измаильского района без мотошлема, мужчина проигнорировал требование патрульных остановиться, попытался скрыться, однако упал.

Когда полицейские подъехали к нему, он достал револьвер и открыл огонь по служебному автомобилю, после чего обошел его и выстрелил в одного из правоохранителей. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего, после чего его задержал другой правоохранитель.

Раненого полицейского доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

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