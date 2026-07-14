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Новости Фото Убийство полицейского в Измаиле
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Убийцу полицейского на Одесщине приговорили к пожизненному заключению. ФОТО

36-летний житель Одесской области признан виновным в убийстве полицейского, покушении на убийство двух человек и незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Какое решение принял суд?

Как отмечается, суд согласился с доводами стороны обвинения и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

мужчина застрелил патрульного
мужчина застрелил патрульного

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В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину лишь в незаконном обращении с оружием. В то же время прокуроры доказали его причастность к нападению на правоохранителей и убийству одного из них совокупностью доказательств, в частности - показаниями потерпевших, заключениями экспертиз и результатами следственного эксперимента, которые подтвердили, что выстрелы были целенаправленными.

Детали дела

  • Установлено, что еще в 2014 году мужчина приобрел в Измаиле травматический револьвер калибра 9 мм, который впоследствии переделал в огнестрельное оружие. Также он изготовил 13 патронов и хранил оружие и боеприпасы дома.
  • В августе 2025 года, двигаясь на мопеде по проселочной дороге в одном из сел Измаильского района без мотошлема, мужчина проигнорировал требование патрульных остановиться, попытался скрыться, однако упал.
  • Когда полицейские подъехали к нему, он достал револьвер и открыл огонь по служебному автомобилю, после чего обошел его и выстрелил в одного из правоохранителей. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего, после чего его задержал другой правоохранитель.
  • Раненого полицейского доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

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Автор: 

Одесская область (4455) Нацполиция (17063) убийство (6560) Офис Генпрокурора (3208) Измаильский район (40)
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Топ комментарии
+5
А що в нас поліцаї і чиновники якісь боги що зразу до довічного їхнього вбивцю засуджують? Як поліцай чи чиновник вб'є простолюдина кріпосного так не завжди даже умовний термін отримує. А ще розказуєте що в нас не рабство і не кріпосне право. Вірте далі в вільну демократію...
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14.07.2026 10:25 Ответить
+5
А тцекшників, що вбили людину в Кременчузі, до чого?
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14.07.2026 10:26 Ответить
+4
Цікаво, а вбивцю Ірини Дмитрівни Фаріон як покарають?
Чи "етадругоє"?
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14.07.2026 10:04 Ответить

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