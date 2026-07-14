Вбивцю поліцейського на Одещині засудили до довічного ув’язнення. ФОТО

36-річного жителя Одещини визнано винним у вбивстві поліцейського, замаху на вбивство двох осіб та незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що вирішив суд?

Як зазначається, суд погодився з доводами сторони обвинувачення та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.





Читайте також: Чоловік відкрив стрілянину по поліціянтах на Одещині: один правоохоронець загинув

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише в незаконному поводженні зі зброєю. Водночас прокурори довели його причетність до нападу на правоохоронців і вбивства одного з них сукупністю доказів, зокрема показаннями потерпілих, висновками експертиз і результатами слідчого експерименту, які підтвердили, що постріли були цілеспрямованими.

Деталі справи

Встановлено, що ще у 2014 році чоловік придбав в Ізмаїлі травматичний револьвер калібру 9 мм, який згодом переробив на вогнепальну зброю. Також він виготовив 13 патронів та зберігав зброю і боєприпаси вдома.

У серпні 2025 року, рухаючись мопедом польовою дорогою в одному із сіл Ізмаїльського району без мотошолома, чоловік проігнорував вимогу патрульних зупинитися, спробував утекти, однак упав.

Коли поліцейські під’їхали до нього, він дістав револьвер і відкрив вогонь по службовому автомобілю, після чого обійшов його та вистрілив в одного з правоохоронців. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю і поранив нападника, після чого його затримав інший правоохоронець.

Пораненого поліцейського доставили до лікарні, однак врятувати його життя не вдалося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Ізмаїлі: загинув поліцейський Михайло Сорока. ФОТО