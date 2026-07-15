За $30 тыс. обещал "решить" дела в судах: СБУ задержала адвоката в Киеве. ФОТО
В Киеве разоблачили на взятке адвоката, который вымогал 30 тыс. долларов у участницы имущественного спора, рассматривавшегося в одном из столичных судов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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За эту сумму адвокат обещал незаконно повлиять на решение судьи о разделе имущества супругов в пользу клиентки.
"Для убедительности юрист уверял женщину, что имеет личные связи в судебной инстанции для "решения" этого вопроса", - отметили там.
Преступления фигуранта зафиксировали и задержали его "на горячем" возле одного из рынков Киева во время передачи неправомерной выгоды.
Также в ходе обысков по месту работы и проживания фигуранта обнаружены доказательства его противоправной деятельности.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).
Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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