За $30 тис. обіцяв "вирішити" справи в судах: СБУ затримала адвоката в Києві. ФОТО

У Києві викрили на хабарі адвоката, який вимагав $30 тис. від учасниці майнового спору, що розглядався в одному із столичних судів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За цю суму адвокат обіцяв незаконно вплинути на рішення судді щодо поділу майна подружжя на користь клієнтки.

"Для переконливості юрист запевняв жінку, що має особисті зв’язки в судовій інстанції для "вирішення" цього питання", - зазначили там.

Злочини фігуранта задокументували та затримали "на гарячому" біля одного з ринків Києва під час передачі неправомірної вигоди.

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Також під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта виявлено докази його протиправної діяльності.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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