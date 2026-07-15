За $30 тис. обіцяв "вирішити" справи в судах: СБУ затримала адвоката в Києві. ФОТО
У Києві викрили на хабарі адвоката, який вимагав $30 тис. від учасниці майнового спору, що розглядався в одному із столичних судів.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За цю суму адвокат обіцяв незаконно вплинути на рішення судді щодо поділу майна подружжя на користь клієнтки.
"Для переконливості юрист запевняв жінку, що має особисті зв’язки в судовій інстанції для "вирішення" цього питання", - зазначили там.
Злочини фігуранта задокументували та затримали "на гарячому" біля одного з ринків Києва під час передачі неправомірної вигоди.
Також під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта виявлено докази його протиправної діяльності.
Наразі йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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