Более суток тушили последствия атаки РФ: в Киевской области ликвидировали масштабный пожар на складах. ФОТО

В Киевской области завершили ликвидацию масштабного пожара, возникшего после российской атаки в ночь на 19 июля. Огонь охватил два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров, а борьба со стихией продолжалась более суток.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

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По информации спасателей, к ликвидации пожара были привлечены более 200 сотрудников ГСЧС и 70 единиц специальной техники. Из-за масштабности возгорания также задействовали авиацию и роботизированную технику.

В ГСЧС отметили, что пожар удалось полностью ликвидировать благодаря слаженной работе всех подразделений. В настоящее время на месте продолжается разборка и заливка конструкций поврежденных зданий, чтобы предотвратить повторное возгорание.



















