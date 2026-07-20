Более суток тушили последствия атаки РФ: в Киевской области ликвидировали масштабный пожар на складах. ФОТО
В Киевской области завершили ликвидацию масштабного пожара, возникшего после российской атаки в ночь на 19 июля. Огонь охватил два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров, а борьба со стихией продолжалась более суток.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
По информации спасателей, к ликвидации пожара были привлечены более 200 сотрудников ГСЧС и 70 единиц специальной техники. Из-за масштабности возгорания также задействовали авиацию и роботизированную технику.
В ГСЧС отметили, что пожар удалось полностью ликвидировать благодаря слаженной работе всех подразделений. В настоящее время на месте продолжается разборка и заливка конструкций поврежденных зданий, чтобы предотвратить повторное возгорание.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, пожар вспыхнул в результате российской атаки на Киевскую область в ночь на 19 июля.
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