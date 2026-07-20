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Новости Фото Атака беспилотников на Киевщину
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Более суток тушили последствия атаки РФ: в Киевской области ликвидировали масштабный пожар на складах. ФОТО

В Киевской области завершили ликвидацию масштабного пожара, возникшего после российской атаки в ночь на 19 июля. Огонь охватил два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров, а борьба со стихией продолжалась более суток.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

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По информации спасателей, к ликвидации пожара были привлечены более 200 сотрудников ГСЧС и 70 единиц специальной техники. Из-за масштабности возгорания также задействовали авиацию и роботизированную технику.

В ГСЧС отметили, что пожар удалось полностью ликвидировать благодаря слаженной работе всех подразделений. В настоящее время на месте продолжается разборка и заливка конструкций поврежденных зданий, чтобы предотвратить повторное возгорание.

ГСЧС завершила ликвидацию масштабного пожара после российской атаки на Киевскую область
ГСЧС завершила ликвидацию масштабного пожара после российской атаки на Киевскую область
ГСЧС завершила ликвидацию масштабного пожара после российской атаки на Киевскую область
ГСЧС завершила ликвидацию масштабного пожара после российской атаки на Киевскую область
ГСЧС завершила ликвидацию масштабного пожара после российской атаки на Киевскую область
ГСЧС завершила ликвидацию масштабного пожара после российской атаки на Киевскую область
ГСЧС завершила ликвидацию масштабного пожара после российской атаки на Киевскую область
ГСЧС завершила ликвидацию масштабного пожара после российской атаки на Киевскую область
ГСЧС завершила ликвидацию масштабного пожара после российской атаки на Киевскую область
ГСЧС завершила ликвидацию масштабного пожара после российской атаки на Киевскую область

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, пожар вспыхнул в результате российской атаки на Киевскую область в ночь на 19 июля.

Автор: 

Киевская область (4755) пожар (6080) атака (1777)
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