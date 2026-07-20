Понад добу гасили наслідки атаки РФ: на Київщині ліквідували масштабну пожежу на складах. ФОТО

На Київщині завершили ліквідацію масштабної пожежі, яка виникла після російської атаки в ніч проти 19 липня. Вогонь охопив дві складські будівлі загальною площею близько 100 тисяч квадратних метрів, а боротьба зі стихією тривала понад добу.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

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За інформацією рятувальників, до ліквідації пожежі залучили понад 200 співробітників ДСНС та 70 одиниць спеціальної техніки. Через масштаб займання використовували також авіацію та роботизовану техніку.

У ДСНС зазначили, що пожежу вдалося повністю ліквідувати завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів. Наразі на місці триває розбір та проливання конструкцій пошкоджених будівель, щоб запобігти повторному займанню.



















