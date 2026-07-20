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Новини Фото Атака безпілотників на Київщину
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Понад добу гасили наслідки атаки РФ: на Київщині ліквідували масштабну пожежу на складах. ФОТО

На Київщині завершили ліквідацію масштабної пожежі, яка виникла після російської атаки в ніч проти 19 липня. Вогонь охопив дві складські будівлі загальною площею близько 100 тисяч квадратних метрів, а боротьба зі стихією тривала понад добу.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

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За інформацією рятувальників, до ліквідації пожежі залучили понад 200 співробітників ДСНС та 70 одиниць спеціальної техніки. Через масштаб займання використовували також авіацію та роботизовану техніку.

У ДСНС зазначили, що пожежу вдалося повністю ліквідувати завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів. Наразі на місці триває розбір та проливання конструкцій пошкоджених будівель, щоб запобігти повторному займанню.

ДСНС завершила ліквідацію масштабної пожежі після російської атаки на Київщину
ДСНС завершила ліквідацію масштабної пожежі після російської атаки на Київщину
ДСНС завершила ліквідацію масштабної пожежі після російської атаки на Київщину
ДСНС завершила ліквідацію масштабної пожежі після російської атаки на Київщину
ДСНС завершила ліквідацію масштабної пожежі після російської атаки на Київщину
ДСНС завершила ліквідацію масштабної пожежі після російської атаки на Київщину
ДСНС завершила ліквідацію масштабної пожежі після російської атаки на Київщину
ДСНС завершила ліквідацію масштабної пожежі після російської атаки на Київщину
ДСНС завершила ліквідацію масштабної пожежі після російської атаки на Київщину
ДСНС завершила ліквідацію масштабної пожежі після російської атаки на Київщину

  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, пожежа спалахнула внаслідок російської атаки на Київську область у ніч проти 19 липня.

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Київська область (4724) пожежа (4526) атака (1845)
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