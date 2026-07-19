РФ ударила по Київщині: спалахнула масштабна пожежа у Бучанському районі. ФОТОрепортаж

На Київщині триває ліквідація масштабної пожежі у Бучанському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Перші деталі

Рятувальники локалізовали масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів Київщини. Вогонь охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучено більше 200 рятувальників, 73 одиниці техніки, у тому числі 3 гелікоптери.















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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.

Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

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