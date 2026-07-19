Россия нанесла удар по Киевщине: в Бучанском районе вспыхнул масштабный пожар. ФОТОрепортаж

В Киевской области продолжается ликвидация масштабного пожара в Бучанском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Первые подробности

Спасатели локализовали масштабный пожар, возникший в результате вражеской атаки на одном из объектов Киевской области. Огонь охватил два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.

К ликвидации пожара привлечено более 200 спасателей, 73 единицы техники, в том числе 3 вертолета.















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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.

Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.

Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.

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