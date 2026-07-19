Россия нанесла удар по Киевщине: в Бучанском районе вспыхнул масштабный пожар. ФОТОрепортаж
В Киевской области продолжается ликвидация масштабного пожара в Бучанском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Первые подробности
Спасатели локализовали масштабный пожар, возникший в результате вражеской атаки на одном из объектов Киевской области. Огонь охватил два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.
К ликвидации пожара привлечено более 200 спасателей, 73 единицы техники, в том числе 3 вертолета.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.
- Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.
- Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.
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