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Россия нанесла удар по Киевщине: в Бучанском районе вспыхнул масштабный пожар. ФОТОрепортаж

В Киевской области продолжается ликвидация масштабного пожара в Бучанском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Первые подробности

Спасатели локализовали масштабный пожар, возникший в результате вражеской атаки на одном из объектов Киевской области. Огонь охватил два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.

К ликвидации пожара привлечено более 200 спасателей, 73 единицы техники, в том числе 3 вертолета.

Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела

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Что предшествовало?

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Киевская область (4753) обстрел (33829) Бучанский район (183)
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