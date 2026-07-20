Ракетный удар по Одесщине: пострадали две женщины и маленький ребенок. ФОТОрепортаж

В результате ракетного обстрела со стороны РФ в Одесской области пострадали три человека, в том числе - девочка в возрасте 1 года 10 месяцев. Повреждены жилые дома, автомобиль, гараж и солнечные панели предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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В одном из населенных пунктов из-за обстрела загорелась крыша двухэтажного дома. В другом повреждены два жилых дома, гараж и легковой автомобиль.

Ранения получили две женщины и ребенок. Одну из женщин госпитализировали, девочке оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Также в результате удара повреждены солнечные панели одного из предприятий. Пожар, возникший после атаки, спасатели оперативно ликвидировали. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

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Последствия атаки









