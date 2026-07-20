Ракетний удар по Одещині: постраждали дві жінки та маленька дитина. ФОТОрепортаж

Через ракетну атаку РФ на Одещині постраждали троє людей, серед них дівчинка віком 1 рік 10 місяців. Пошкоджено житлові будинки, автомобіль, гараж і сонячні панелі підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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В одному з населених пунктів через обстріл загорівся дах двоповерхового будинку. В іншому пошкоджено два житлові будинки, гараж і легковий автомобіль.

Поранення дістали дві жінки та дитина. Одну з жінок госпіталізували, дівчинці медичну допомогу надали амбулаторно.

Також внаслідок удару пошкоджено сонячні панелі одного з підприємств. Пожежу, що виникла після атаки, рятувальники оперативно ліквідували. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

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Наслідки атаки









