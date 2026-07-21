Россия массированно атаковала Донетчину и Харьковщину: семеро погибших, десятки раненых. ФОТОрепортаж

За последние сутки российские войска нанесли массированные удары по Донецкой и Харьковской областям. В результате обстрелов погибли как минимум шесть мирных жителей, еще 28 человек получили ранения, среди них - ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Донецкая область: четверо погибших и 13 раненых

20 июля российские войска нанесли 1 378 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области, сообщили в полиции.

Под обстрелом оказались 11 населенных пунктов: Краматорск, Дружковка, Славянск, Николаевка, Беленькое, Малотарановка, Александровка, Райгородок, Ясногорка, Запаро-Марьевка и Новоселовка. Всего повреждено 46 гражданских объектов, в том числе 29 жилых домов.

Больше всего пострадал Краматорск, по которому оккупанты сбросили 10 авиабомб КАБ-250 и атаковали город беспилотниками. В результате ударов погибли два человека, еще десять получили ранения. Разрушениям подверглись 12 многоквартирных домов, четыре медицинских учреждения, котельная и два автомобиля.

В Дружковке российские войска применили авиабомбу КАБ и FPV-дроны. В результате атаки погибли двое гражданских лиц, повреждены два многоквартирных дома.

По Беленькому оккупанты нанесли удар двумя авиабомбами КАБ-250 и дроном. Один человек получил ранения, повреждены десять частных домов.

В Новоселовке в результате удара по автодороге пострадали двое местных жителей, поврежден автомобиль.

Также разрушениям подверглись:

в Николаевке - объект инфраструктуры;

в Александровке - многоквартирный дом;

в Райгородке - четыре частных дома;

в Малотарановке - рейсовый автобус;

в Ясногорке - легковой автомобиль;

в Запаро-Марьевке - церковь и автомобиль.







Харьковщина: двое погибших, 15 пострадавших

За минувшие сутки российские войска также атаковали Харьков и 18 населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли два человека, еще 15 человек пострадали, среди них 13-летняя девочка, сообщил начальник ОВА.

Вечером 20 июля оккупанты нанесли удар ракетами РСЗО кассетного типа по густонаселенному микрорайону поселка Шевченково (Купянский район).

Один человек погиб, еще восемь пострадали. Повреждено более десятка двухэтажных многоквартирных домов.

В Харькове ранена 64-летняя женщина. Также острую стрессовую реакцию получили двое мужчин в возрасте 48 и 60 лет, 37-летняя женщина и 13-летняя девочка.

Российские войска вечером 20 июля и ночью 21 июля дважды обстреляли Изюм. Сначала оккупанты, по предварительным данным, сбросили три управляемые авиабомбы, а затем нанесли удар из РСЗО "Торнадо-С". В результате атак были повреждены детский сад, многоэтажные дома, частные дома, автомобили, а также объекты железнодорожной инфраструктуры и электросети.

Еще один человек погиб в селе Константиновка Золочевской громады. Его личность в настоящее время устанавливается.

Утром враг атаковал с помощью БПЛА село Рай-Оленевка Писочинской громады. В результате обстрела погибла 66-летняя женщина.

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