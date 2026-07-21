Росія масовано атакувала Донеччину та Харківщину: семеро загиблих, десятки поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Донецькій та Харківській областях. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше шестеро мирних жителів, ще 28 людей дістали поранення, серед них дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Донеччина: четверо загиблих і 13 поранених

20 липня російські війська здійснили 1 378 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, повідомили у поліції.

Під вогнем опинилися 11 населених пунктів: Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ, Миколаївка, Біленьке, Малотаранівка, Олександрівка, Райгородок, Ясногірка, Запаро-Мар'ївка та Новоселівка. Загалом пошкоджено 46 цивільних об'єктів, серед яких 29 житлових будинків.

Найбільше постраждав Краматорськ, по якому окупанти скинули 10 авіабомб КАБ-250 та атакували місто безпілотниками. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще десятеро отримали поранення. Руйнувань зазнали 12 багатоквартирних будинків, чотири медичні заклади, котельня та два автомобілі.

У Дружківці російські війська застосували авіабомбу КАБ та FPV-дрони. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних, пошкоджено два багатоквартирні будинки.

По Біленькому окупанти вдарили двома авіабомбами КАБ-250 та дроном. Поранення отримала одна людина, пошкоджено десять приватних будинків.

У Новоселівці через удар по автодорозі постраждали двоє місцевих жителів, пошкоджено автомобіль.

Також руйнувань зазнали:

у Миколаївці - об'єкт інфраструктури;

в Олександрівці - багатоквартирний будинок;

у Райгородку - чотири приватні будинки;

у Малотаранівці - рейсовий автобус;

у Ясногірці - цивільний автомобіль;

у Запаро-Мар'ївці - церква та автомобіль.







Харківщина: двоє загиблих, 15 постраждалих

Минулої доби російські війська також атакували Харків та 18 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 15 осіб постраждали, серед них 13-річна дівчинка, повідомив начальник ОВА

Ввечері 20 липня окупанти вдарили з ракетами РСЗО касетного типу по густонаселеному мікрорайону селища Шевченкове (Куп'янський район).

Одна людина загинула, ще восьмеро постраждало. Пошкоджено більше десятка двоповерхових багатоквартирних будинків.

У Харкові поранено 64-річну жінку. Також гостру реакцію на стрес дістали двоє чоловіків віком 48 і 60 років, 37-річна жінка та 13-річна дівчинка.

Російські війська ввечері 20 липня та вночі 21 липня двічі обстріляли Ізюм. Спочатку окупанти, попередньо, скинули три керовані авіабомби, а згодом завдали удару з РСЗВ "Торнадо-С". Унаслідок атак пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі, а також об'єкти залізничної інфраструктури та електромережі.

Ще одна людина загинула в селі Костянтинівка Золочівської громади. Її особу наразі встановлюють.

Зранку ворог атакував БпЛА село Рай-Оленівка Пісочинської громади. Внаслідок обстрілу загинула 66-річна жінка.

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