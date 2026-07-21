Взрывотехники Максим Мовчан и Анатолий Радковский погибли во время разминирования на Харьковщине. ФОТО
Вчера, 20 июля, во время разминирования Харьковской области погибли два сапера Национальной полиции Украины - 39-летний полковник полиции Максим Мовчан и 41-летний подполковник полиции Анатолий Радковский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций МВД.
Как отметили в МВД, более 20 лет они посвятили службе в органах внутренних дел и Национальной полиции Украины.
"Ежедневно рисковали собственной жизнью, очищая украинскую землю от взрывоопасных предметов и спасая других", - говорится в сообщении.
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