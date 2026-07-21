Вибухотехніки Максим Мовчан та Анатолій Радковський загинули під час розмінування на Харківщині. ФОТО

Вчора, 20 липня, під час розмінування Харківщини загинули двоє вибухотехніків Національної поліції України - 39-річний полковник поліції Максим Мовчан та 41-річний підполковник поліції Анатолій Радковський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій МВС.

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Як зазначили у МВС, понад 20 років вони присвятили службі в органах внутрішніх справ і Національній поліції України.

"Щодня ризикували власним життям, очищаючи українську землю від вибухонебезпечних предметів та рятуючи інших", - йдеться у повідомленні.

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