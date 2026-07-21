Неизвестные подбросили свиные головы и облили порог кровью: салон красоты G × KYIV заявил об угрозах из-за поддержки ЛГБТИК+. ФОТО 18+
Киевский бьюти-бар G × KYIV заявил о систематическом терроре, запугивании и порче имущества, с которыми заведение сталкивается в течение последнего месяца. Ранее оттуда уволили девушку, которая топтала флаг ЛГБТИК+ во время Марша равенства в столице.
Об этом говорится в заявлении бьюти-бара G × KYIV в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Отрезанные головы свиней, вандализм и угрозы семьям
В заведении рассказали, что 21 июля в 06:17 у входа неизвестные оставили отрезанные головы и внутренности свиней, а также облили порог кровью.
Кроме того, бьюти-бар опубликовал фото и видео с других дней, когда неизвестные с закрытыми медицинскими масками собирались у входа, а также портили имущество внутри заведения, обклеивали вход листовками и оставляли гомофобные надписи.
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Представители заведения подчеркнули, что в течение месяца пытались решать вопрос в правовом поле без огласки, однако ситуация вышла из-под контроля.
"Уже месяц мы живем в реальности, где вынуждены не только поддерживать бизнес, но и ежедневно защищать людей, благодаря которым он существует. Наш бренд, партнеры, команда, большинство из которых — женщины, заведения G×Bar в разных городах Украины находятся под постоянным давлением из-за того, что мы открыто поддерживаем человеческие ценности и право каждого человека на свободную любовь, жизнь без страха и ненависти. Запугивание. Массовые атаки на наши страницы в Google Maps. Угрозы. Порча имущества. Обнародование персональных данных. Распространение домашних адресов. Угрозы физической расправой нам, нашим сотрудникам и их семьям. Это уже не свобода мысли. Это насилие", — заявляют в G × KYIV.
Из-за постоянной угрозы расправы в киевских салонах сети были вынуждены существенно усилить меры безопасности и привлечь круглосуточную частную охрану.
Реакция Национальной полиции
В полиции Киева официально отреагировали на публичные видеоматериалы и заявления заведения. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к систематическим нападениям.
Причина конфликта: скандал с Юлианой Казнодий
- Напомним, поводом для травицы заведения стало увольнение одной из сотрудниц. 21 июня 2026 года во время Марша равенства в Киеве девушка по имени Юлиана Казнодий демонстративно топтала флаг ЛГБТИК+. В репортаже hromadske она заявила, что "вытирала ноги", поскольку "замазала кроссовки".
- Несмотря на последующие извинения девушки, в бьюти-баре G × KYIV, где она работала, 24 июня публично отмежевались от ее поступка, подчеркнув, что возмущены такими действиями. Через несколько дней Казнодий была уволена из компании.
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А щодо "розборок" - звичайний "жабогадюкінг". Якби не виставляли напоказ, хто, кого, куди, ї*е - все було-б, тихо і спокійно... Але ЛГБТшники самі провокують скандали, а потім верещать, що їм "заважають жить, як вони хочуть...".