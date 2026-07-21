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Новости Фото Защита прав ЛГБТ-общества
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Неизвестные подбросили свиные головы и облили порог кровью: салон красоты G × KYIV заявил об угрозах из-за поддержки ЛГБТИК+. ФОТО 18+

Киевский бьюти-бар G × KYIV заявил о систематическом терроре, запугивании и порче имущества, с которыми заведение сталкивается в течение последнего месяца. Ранее оттуда уволили девушку, которая топтала флаг ЛГБТИК+ во время Марша равенства в столице.

Об этом говорится в заявлении бьюти-бара G × KYIV в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Отрезанные головы свиней, вандализм и угрозы семьям

В заведении рассказали, что 21 июля в 06:17 у входа неизвестные оставили отрезанные головы и внутренности свиней, а также облили порог кровью.

Кроме того, бьюти-бар опубликовал фото и видео с других дней, когда неизвестные с закрытыми медицинскими масками собирались у входа, а также портили имущество внутри заведения, обклеивали вход листовками и оставляли гомофобные надписи.

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Салон красоты G × KYIV заявил о запугивании после поддержки ЛГБТ
Салон красоты G × KYIV заявил о запугивании после поддержки ЛГБТ

Представители заведения подчеркнули, что в течение месяца пытались решать вопрос в правовом поле без огласки, однако ситуация вышла из-под контроля.

"Уже месяц мы живем в реальности, где вынуждены не только поддерживать бизнес, но и ежедневно защищать людей, благодаря которым он существует. Наш бренд, партнеры, команда, большинство из которых — женщины, заведения G×Bar в разных городах Украины находятся под постоянным давлением из-за того, что мы открыто поддерживаем человеческие ценности и право каждого человека на свободную любовь, жизнь без страха и ненависти. Запугивание. Массовые атаки на наши страницы в Google Maps. Угрозы. Порча имущества. Обнародование персональных данных. Распространение домашних адресов. Угрозы физической расправой нам, нашим сотрудникам и их семьям. Это уже не свобода мысли. Это насилие", — заявляют в G × KYIV.


Салон красоты G × KYIV заявил о запугивании после поддержки ЛГБТ
Салон красоты G × KYIV заявил о запугивании после поддержки ЛГБТ

Из-за постоянной угрозы расправы в киевских салонах сети были вынуждены существенно усилить меры безопасности и привлечь круглосуточную частную охрану.

Реакция Национальной полиции

В полиции Киева официально отреагировали на публичные видеоматериалы и заявления заведения. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к систематическим нападениям.

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Причина конфликта: скандал с Юлианой Казнодий

  • Напомним, поводом для травицы заведения стало увольнение одной из сотрудниц. 21 июня 2026 года во время Марша равенства в Киеве девушка по имени Юлиана Казнодий демонстративно топтала флаг ЛГБТИК+. В репортаже hromadske она заявила, что "вытирала ноги", поскольку "замазала кроссовки".
  • Несмотря на последующие извинения девушки, в бьюти-баре G × KYIV, где она работала, 24 июня публично отмежевались от ее поступка, подчеркнув, что возмущены такими действиями. Через несколько дней Казнодий была уволена из компании.

Автор: 

запугивание (31) Киев (26715) Нацполиция (17077) угрозы (885) ЛГБТ-сообщество (339)
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Топ комментарии
+3
Ого - скільки можна сальтисону наварить!
А щодо "розборок" - звичайний "жабогадюкінг". Якби не виставляли напоказ, хто, кого, куди, ї*е - все було-б, тихо і спокійно... Але ЛГБТшники самі провокують скандали, а потім верещать, що їм "заважають жить, як вони хочуть...".
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21.07.2026 19:55 Ответить
+2
Впевнений, що це ті дебіли самі зробили. Ну як це, про їхній гендель тільки два дні поговорили і забули. А так можна виставити себе жертвою злих правих, привернути увагу і ще й може якась колаба з європейськими "неприбутковими" організаціями вийде. Фуй, одним словом.
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21.07.2026 19:52 Ответить
+2
Не підтримуйте підорів - і проблем не буде.
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21.07.2026 19:56 Ответить

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