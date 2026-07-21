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Новини Фото Захист прав ЛГБТ-спільноти
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Невідомі підкинули голови свиней та облили поріг кров’ю: салон краси G × KYIV заявив про погрози через підтримку ЛГБТІК+. ФОТО 18+

Київський б'юті-бар G × KYIV заявив про систематичний терор, залякування та псування майна, з якими заклад стикається протягом останнього місяця. Раніше звідти звільнили дівчину, яка топтала прапор ЛГБТІК+ під час Маршу рівності в столиці.

Про це йдеться у заяві б'юті-бару G × KYIV в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Відрізані голови свиней, вандалізм та погрози сім'ям

У закладі розповіли, що 21 липня о 06:17 біля входу невідомі залишили відрізані голови й нутрощі свиней, а також облили поріг кровʼю.

Крім того, б'юті-бар показав фото та відео з інших днів, коли невідомі із закритими медичними масками обличчями збиралися під входом, а також псували майно всередині закладу, обклеювали вхід листівками та лишали гомофобні написи.

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Салон краси G × KYIV заявив про залякування після підтримки ЛГБТ
Салон краси G × KYIV заявив про залякування після підтримки ЛГБТ

Представники закладу наголосили, що протягом місяця намагалися вирішувати питання у правовому полі без розголосу, проте ситуація вийшла з-під контролю.

"Вже місяць ми живемо в реальності, де змушені не лише утримувати бізнес, а й щодня захищати людей, завдяки яким він існує. Наш бренд, партнери, команда, більшість з яких — жінки, простори G×Bar у різних містах України перебувають під системним тиском через те, що ми відкрито підтримуємо людські цінності та право кожної людини на вільне кохання, життя без страху та ненависті. Залякування. Масові атаки на наші Google Maps. Погрози. Псування майна. Оприлюднення персональних даних. Поширення домашніх адрес. Погрози фізичною розправою нам, нашим людям та їхнім родинам. Це вже не свобода думки. Це насильство", — кажуть у G × KYIV.


Салон краси G × KYIV заявив про залякування після підтримки ЛГБТ
Салон краси G × KYIV заявив про залякування після підтримки ЛГБТ

Через постійну загрозу розправи у київських салонах мережі змушені були суттєво посилити заходи безпеки та залучити цілодобову приватну охорону.

Реакція Національної поліції

У поліції Києва офіційно відреагували на публічні відеоматеріали та заяви закладу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Нині тривають оперативні заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до системних нападів.

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Причина конфлікту: скандал із Юліаною Казнодій

  • Нагадаємо, підґрунтям для цькування закладу стало звільнення однієї з працівниць. 21 червня 2026 року під час Маршу рівності у Києві дівчина, на ім'я Юліана Казнодій демонстративно топтала прапор ЛГБТІК+. У репортажі hromadske вона заявила, що "витирала ноги", оскільки "замастила кросівки".
  • Попри подальші вибачення дівчини, у б’юті-барі G × KYIV, де вона працювала, 24 червня публічно відмежувалися від її вчинку, наголосивши, що обурені такими діями. За декілька днів Казнодій було звільнено з компанії.

Автор: 

залякування (16) Київ (21160) Нацполіція (15858) погрози (539) ЛГБТ-спільнота (275)
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Топ коментарі
+7
Впевнений, що це ті дебіли самі зробили. Ну як це, про їхній гендель тільки два дні поговорили і забули. А так можна виставити себе жертвою злих правих, привернути увагу і ще й може якась колаба з європейськими "неприбутковими" організаціями вийде. Фуй, одним словом.
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21.07.2026 19:52 Відповісти
+5
Ого - скільки можна сальтисону наварить!
А щодо "розборок" - звичайний "жабогадюкінг". Якби не виставляли напоказ, хто, кого, куди, ї*е - все було-б, тихо і спокійно... Але ЛГБТшники самі провокують скандали, а потім верещать, що їм "заважають жить, як вони хочуть...".
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21.07.2026 19:55 Відповісти
+3
лгбт - особи без майбутнього , не місце їм в Україні , хай ******** в Ісландію там таких поважають , для таких навіть є спеціальні уборни .
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21.07.2026 19:52 Відповісти

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