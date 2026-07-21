Невідомі підкинули голови свиней та облили поріг кров’ю: салон краси G × KYIV заявив про погрози через підтримку ЛГБТІК+. ФОТО 18+

Київський б'юті-бар G × KYIV заявив про систематичний терор, залякування та псування майна, з якими заклад стикається протягом останнього місяця. Раніше звідти звільнили дівчину, яка топтала прапор ЛГБТІК+ під час Маршу рівності в столиці.

Про це йдеться у заяві б'юті-бару G × KYIV в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Відрізані голови свиней, вандалізм та погрози сім'ям

У закладі розповіли, що 21 липня о 06:17 біля входу невідомі залишили відрізані голови й нутрощі свиней, а також облили поріг кровʼю.

Крім того, б'юті-бар показав фото та відео з інших днів, коли невідомі із закритими медичними масками обличчями збиралися під входом, а також псували майно всередині закладу, обклеювали вхід листівками та лишали гомофобні написи.

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Представники закладу наголосили, що протягом місяця намагалися вирішувати питання у правовому полі без розголосу, проте ситуація вийшла з-під контролю.

"Вже місяць ми живемо в реальності, де змушені не лише утримувати бізнес, а й щодня захищати людей, завдяки яким він існує. Наш бренд, партнери, команда, більшість з яких — жінки, простори G×Bar у різних містах України перебувають під системним тиском через те, що ми відкрито підтримуємо людські цінності та право кожної людини на вільне кохання, життя без страху та ненависті. Залякування. Масові атаки на наші Google Maps. Погрози. Псування майна. Оприлюднення персональних даних. Поширення домашніх адрес. Погрози фізичною розправою нам, нашим людям та їхнім родинам. Це вже не свобода думки. Це насильство", — кажуть у G × KYIV.







Через постійну загрозу розправи у київських салонах мережі змушені були суттєво посилити заходи безпеки та залучити цілодобову приватну охорону.

Реакція Національної поліції

У поліції Києва офіційно відреагували на публічні відеоматеріали та заяви закладу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Нині тривають оперативні заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до системних нападів.

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