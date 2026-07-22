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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Рашисты нанесли удары по жилым домам и газопроводу на Одесщине: погибла женщина. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре в Одесской области. В результате вражеских ударов погиб один человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В одном из населенных пунктов вражеский БПЛА попал в двухэтажный малоквартирный дом. К сожалению, погибла женщина.

В другом населенном пункте в результате попадания беспилотника обрушилась крыша частного жилого дома. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также повреждены складское помещение для хранения табака и магистральный газопровод, что привело к его разгерметизации. На месте возник пожар, продолжается его ликвидация.

На местах ударов РФ работают спасательные и экстренные службы.

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