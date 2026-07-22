Дроны РФ атаковали Киевщину: в Бучанском районе пострадали пять человек, среди них - дети. ФОТО

В ночь на среду, 22 июля, враг вновь нанес удар по Киевской области с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОВА Руслан Олейник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пострадали 2 района

Как отмечается, в Бучанском районе пострадали пять человек, среди них - трое детей. Все получили острую стрессовую реакцию. Медики оказали необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В результате атаки поврежден жилой дом, возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Еще один частный дом поврежден.

Также в Бориспольском районе повреждены офисно-складские помещения и два автомобиля.

На местах работают все необходимые службы - продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.

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Данные от спасателей

Как сообщает ГСЧС, утром россияне поразили жилой дом в селе Чайки Бучанского района.

Медики оказали необходимую помощь на месте. Пожар ликвидирован.







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