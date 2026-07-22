Дроны РФ атаковали Киевщину: в Бучанском районе пострадали пять человек, среди них - дети. ФОТО
В ночь на среду, 22 июля, враг вновь нанес удар по Киевской области с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОВА Руслан Олейник, сообщает Цензор.НЕТ.
Пострадали 2 района
Как отмечается, в Бучанском районе пострадали пять человек, среди них - трое детей. Все получили острую стрессовую реакцию. Медики оказали необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
В результате атаки поврежден жилой дом, возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Еще один частный дом поврежден.
Также в Бориспольском районе повреждены офисно-складские помещения и два автомобиля.
На местах работают все необходимые службы - продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.
Данные от спасателей
Как сообщает ГСЧС, утром россияне поразили жилой дом в селе Чайки Бучанского района.
Медики оказали необходимую помощь на месте. Пожар ликвидирован.
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