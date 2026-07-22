Дрони РФ атакували Київщину: у Бучанському районі постраждали п’ятеро людей, серед них - діти. ФОТО

У ніч проти середи, 22 липня, ворог знову атакував Київську область ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Олійник, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждали 2 райони

Як зазначається, у Бучанському районі постраждали п'ятеро людей, серед них - троє дітей. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали необхідну допомогу на місці, госпіталізації не знадобилося.

Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Ще один приватний будинок пошкоджено.

Також у Бориспільському районі пошкоджено офісно-складські приміщення та два автомобілі.

На місцях працюють усі необхідні служби - триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ударила по Київщині: спалахнула масштабна пожежа у Бучанському районі. ФОТОрепортаж

Дані від рятувальників

Як інформує ДСНС, зранку росіяни поцілили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району.

Медики надали необхідну допомогу на місці. Пожежа ліквідована.







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