Рашисти вдарили по житлових будинках та газопроводу на Одещині: загинула жінка. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру на Одещині. Внаслідок ворожих ударів є загибла.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"В одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. На жаль, загинула жінка.



В іншому населеному пункті внаслідок влучання безпілотника обрушився дах приватного житлового будинку. Минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено складське приміщення для зберігання табаку та магістральний газопровід, що призвело до його розгерметизації. На місці виникла пожежа, триває її ліквідація.

На місцях ударів РФ працюють рятувальні та екстрені служби.

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