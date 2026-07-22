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В Украине смертность в четыре раза превышает рождаемость, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

По данным Минюста, в первом полугодии 2026 года в Украине родилось 73 292 ребенка.В то же время было зарегистрировано 259 853 случая смерти - это первый официальный рост числа умерших за последние 5 лет. 

Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot, передает Цензор.НЕТ.

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Смертность в четыре раза превышает рождаемость

Рождаемость в Украине продолжает падать: по сравнению с первым полугодием 2025 года количество новорожденных сократилось на 16%. Если сравнивать с соответствующим периодом накануне полномасштабной войны, ситуация еще хуже: сокращение в два раза.

А вот смертность в этом году выросла на 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наибольший рост числа умерших зафиксирован в столице — на 11%, всего 20 121 случай за 6 месяцев 2026 года. Впрочем, больше всего смертей зарегистрировали в Днепропетровской области — 28

Сейчас, в среднем, ежемесячно в Украине рождается около 12 тысяч малышей. Для сравнения: еще 10 лет назад на свет появлялось около 32 тысяч детей.

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Меньше всего детей рождается на прифронтовых территориях - в Донецкой области спад в три раза, в Запорожской области сокращение на 23%. Впрочем, заметно уменьшилось количество новорожденных и в Винницкой, Львовской и Тернопольской областях: спад достиг −20%.

По количеству новорожденных лидирует Киев - там появился на свет каждый девятый малыш. Несмотря на сокращение, Львовская область занимает второе место. В топе рождаемости также Днепропетровская и Одесская области.

По данным Минюста, в первом полугодии 2026 года в Украине родились 73 292 ребенка. В то же время зафиксировано 259 853 случая смерти

А вот смертность в этом году выросла на 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наибольший рост числа умерших зафиксирован в столице - на 11%, всего 20 121 случай за 6 месяцев 2026 года. Впрочем, больше всего смертей зарегистрировали в Днепропетровской области - 28 386.

По данным Минюста, в первом полугодии 2026 года в Украине родились 73 292 ребенка. В то же время зафиксировано 259 853 случая смерти

Статистика рождаемости и смертности в этом году существенно ухудшилась. В среднем смертность в четыре раза превышает рождаемость.

Худшая ситуация в прифронтовых регионах: в Донецкой, Херсонской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Наиболее оптимистичная ситуация сложилась в Ровенской области, на Волыни и в Закарпатье - там на одного новорожденного приходится два умерших.

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Автор: 

рождаемость (100) смертность (269) статистика (2243) Украина (44592) война в Украине (8723)
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Топ комментарии
+4
Країна мрії Зеленського, де люди мруть як мухи.
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22.07.2026 11:54 Ответить
+2
Тільки людина з вадами розумового розвитку буде прагнути народжувати дітей в концентраційному таборі мрій зеленого покидька.
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22.07.2026 12:08 Ответить
+1
хужєнєбудєт?
Перепрошую, то вже, чи ще чекати?
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22.07.2026 12:08 Ответить

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