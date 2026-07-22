В Україні смертність учетверо перевищує народжуваність, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

73 292 дитини народились в Україні за перше півріччя 2026 року за даними Мінʼюсту. Водночас зафіксовано 259 853 смерті - це перше офіційне зростання кількості померлих за останні 5 років.

Про це свідчать дані Опендатабот, передає Цензор.НЕТ.

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Смертність учетверо перевищує народжуваність

Народжуваність в Україні продовжує падати: у порівнянні з першим півріччям 2025, новонароджених поменшало на 16%. Якщо порівнювати із відповідним періодом напередодні повномасштабної війни, ситуація ще гірша: скорочення аж у два рази.

Наразі, в середньому, щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч малюків. До порівняння, ще 10 років тому у світ приводили близько 32 тисяч дітей.

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Найменше малюків зʼявляється на світ на прифронтових територіях - утричі спад у Донецькій області, у Запорізькій області скорочення на 23%. Втім помітно поменшало малюків і на Вінниччині, Львівщині і Тернопільщині: спад сягнув −20%.

За кількістю новонароджених лідирує Київ - там зʼявився на світ кожен девʼятий малюк. Попри скорочення, Львівщина посідає друге місце. У топі народжуваності також Дніпропетровщина та Одещина.

А от смертність цьогоріч зросла на 4% у порівнянні з відповідним періодом торік. Найбільше зростання кількості померлих зафіксовано у столиці - на 11%, загалом 20 121 випадок за 6 місяців 2026. Втім найбільше смертей зареєстрували на Дніпропетровщині - 28 386.

Статистика життя та смерті цьогоріч істотно погіршилась. В середньому, смертність учетверо перевищує народжуваність.

Найгірша ситуація у прифронтових регіонах: на Донеччині, Херсонщині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Найбільш оптимістична ситуація склалась на Рівненщині, Волині та Закарпатті - там на 1 новонародженого припадає 2 померлих.

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