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Рашисты нанесли удар по Одессе: есть пострадавшие и попадание в дом. ФОТО
Днём 22 июля 2026 года враг атаковал Одессу.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, инфраструктура повреждена. Есть попадания в жилой сектор.
"Детали выясняем", - написал Лысак.
В свою очередь, как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате российских ударов повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Есть пострадавшие
По предварительным данным, есть пострадавшие. Один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный дом, вызвав разрушения.
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