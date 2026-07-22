Рашисты нанесли удар по Одессе: есть пострадавшие и попадание в дом. ФОТО

Днём 22 июля 2026 года враг атаковал Одессу.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как отмечается, инфраструктура повреждена. Есть попадания в жилой сектор.

"Детали выясняем", - написал Лысак.

В свою очередь, как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате российских ударов повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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Есть пострадавшие

По предварительным данным, есть пострадавшие. Один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный дом, вызвав разрушения.

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