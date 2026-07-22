Рашисти вдарили по Одесі: є постраждалі та влучання у будинок (оновлено). ФОТО

Вдень 22 липня 2026 року ворог атакував Одесу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, пошкоджено інфраструктуру. Є влучання в житловий сектор.

"Деталі зʼясовуємо", - написав Лисак.

Як своєю чергою інформує голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок російських ударів пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

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Є постраждалі

За попередніми даними, є постраждалі. Один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спричинивши руйнування.

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Оновлена інформація

Як пізніше повідомив Лисак, на цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто.