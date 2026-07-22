Обломки, вероятно, российской ракеты нашли у берегов Норвегии. ФОТО
На крайнем севере Норвегии, недалеко от побережья Баренцева моря, обнаружены предположительно обломки российской ракеты.
Об этом сообщает NRK, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, подозрительные обломки обнаружили в воде норвежский рыбак Кеннет Стенсен и фотограф дикой природы Мортен Госванд недалеко от городка Киберг. По словам последнего, длина объекта составляла почти 1,5 метра.
О находке сразу сообщили на горячую линию норвежской армии. Вскоре прибыли представители береговой охраны. К тому времени предполагаемую ракету уже унесло течением и волнами в неизвестном направлении, однако напарники успели сделать серию фотографий.
Находка не является неожиданной
Пресс-секретарь оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии в Боде Бриньяр Стордал отметил, что, учитывая военную активность России в регионе, такая находка не является неожиданной, поскольку неподалеку время от времени проводятся морские стрельбы, и обломки могут приносить к норвежским берегам.
Он также отметил, что подобные находки могут представлять опасность и что мужчины поступили абсолютно правильно, сообщив об этом в профильные органы.
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