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Россияне нанесли удар по Запорожью: есть раненые, под завалами многоэтажного дома находятся люди. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 июля, российские войска нанесли удары по Запорожью, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате удара россиян по областному центру ранены 5 человек.

Сообщается, что враг атаковал жилые районы и промышленную зону.

Позже Федоров сообщил, что россияне нанесли удар по многоэтажному дому.
Под завалами находятся люди.

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Последствия атаки

Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью

Автор: 

Запорожье (3049) обстрел (33884) Запорожская область (4627) Запорожский район (722)
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