Россияне нанесли удар по Запорожью: есть раненые, под завалами многоэтажного дома находятся люди. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 июля, российские войска нанесли удары по Запорожью, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате удара россиян по областному центру ранены 5 человек.

Сообщается, что враг атаковал жилые районы и промышленную зону.

Позже Федоров сообщил, что россияне нанесли удар по многоэтажному дому.

Под завалами находятся люди.

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Последствия атаки













