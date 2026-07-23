Россияне нанесли удар по Запорожью: есть раненые, под завалами многоэтажного дома находятся люди. ФОТОрепортаж
Сегодня, 23 июля, российские войска нанесли удары по Запорожью, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате удара россиян по областному центру ранены 5 человек.
Сообщается, что враг атаковал жилые районы и промышленную зону.
Позже Федоров сообщил, что россияне нанесли удар по многоэтажному дому.
Под завалами находятся люди.
Последствия атаки
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