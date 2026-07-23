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Росіяни вдарили по Запоріжжю: є поранені, під завалами багатоповерхівки перебувають люди. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 липня, російські війська завдали ударів по Запоріжжю, унаслідко чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передє Ценззор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок удару росіян по обласному центру поранено 5 людей.

Повідомляється, що ворог атакував житлові райони та промислову зону.

Пізніше Федоров повідомив, що росіяни завдали удару по багатоповерхівці.
Під завалами перебувають люди.

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Наслідки атаки

Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю

Автор: 

Запоріжжя (2698) обстріл (35258) Запорізька область (5151) Запорізький район (732)
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