Росіяни вдарили по Запоріжжю: є поранені, під завалами багатоповерхівки перебувають люди. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 липня, російські війська завдали ударів по Запоріжжю, унаслідко чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передє Ценззор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок удару росіян по обласному центру поранено 5 людей.

Повідомляється, що ворог атакував житлові райони та промислову зону.

Пізніше Федоров повідомив, що росіяни завдали удару по багатоповерхівці.

Під завалами перебувають люди.

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Наслідки атаки













