Росіяни вдарили по Запоріжжю: є поранені, під завалами багатоповерхівки перебувають люди. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 23 липня, російські війська завдали ударів по Запоріжжю, унаслідко чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передє Ценззор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, унаслідок удару росіян по обласному центру поранено 5 людей.
Повідомляється, що ворог атакував житлові райони та промислову зону.
Пізніше Федоров повідомив, що росіяни завдали удару по багатоповерхівці.
Під завалами перебувають люди.
Наслідки атаки
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