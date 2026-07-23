Зеленский встретился с военнослужащим и писателем Илларионом Павлюком. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащим и известным украинским писателем Илларионом Павлюком.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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"Поблагодарил за защиту Украины и всего украинского — во всех смыслах", — отметил президент.

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О чем говорили?

Зеленский рассказал, что они обсудили дальнейшую технологизацию нашей обороны, перспективы развития оборонных технологий.

"В частности, Илларион доложил о применении беспилотных технологий тактического уровня, о видении необходимых шагов для сохранения технологического преимущества над врагом и о возможных вызовах на этом пути. Благодарю за предложения! Слава Украине!" — добавил президент.

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