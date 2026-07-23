Зеленский встретился с военнослужащим и писателем Илларионом Павлюком. ФОТО
Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащим и известным украинским писателем Илларионом Павлюком.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Поблагодарил за защиту Украины и всего украинского — во всех смыслах", — отметил президент.
О чем говорили?
Зеленский рассказал, что они обсудили дальнейшую технологизацию нашей обороны, перспективы развития оборонных технологий.
"В частности, Илларион доложил о применении беспилотных технологий тактического уровня, о видении необходимых шагов для сохранения технологического преимущества над врагом и о возможных вызовах на этом пути. Благодарю за предложения! Слава Украине!" — добавил президент.
Топ комментарии
+1 VasyaPetrenko2007 Petya
показать весь комментарий23.07.2026 18:26 Ответить Ссылка
+1 Дан Корвин
показать весь комментарий23.07.2026 18:32 Ответить Ссылка
+1 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий23.07.2026 18:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль