РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12182 посетителя онлайн
Новости Фото Встречи Зеленского
848 20

Зеленский встретился с военнослужащим и писателем Илларионом Павлюком. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащим и известным украинским писателем Илларионом Павлюком.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Зеленский встретился с Илларионом Павлюком

"Поблагодарил за защиту Украины и всего украинского — во всех смыслах", — отметил президент.

Смотрите также: Зеленский встретился с Героем Украины и ветераном морской пехоты Сергеем Волынским. ФОТО

О чем говорили?

Зеленский рассказал, что они обсудили дальнейшую технологизацию нашей обороны, перспективы развития оборонных технологий.

"В частности, Илларион доложил о применении беспилотных технологий тактического уровня, о видении необходимых шагов для сохранения технологического преимущества над врагом и о возможных вызовах на этом пути. Благодарю за предложения! Слава Украине!" — добавил президент.

Читайте: Зеленский планирует визит в США для участия в церемонии прощания с сенатором Гремом и встречи с Трампом, — СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (24935) военнослужащие (6624)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Теж мабуть хоче стати письменником але виходить тільки на піаніно..
показать весь комментарий
23.07.2026 18:26 Ответить
+1
Известный капитан-писатель понадобился как литературный "негр", видимо. "Мощно и стойко"(В. Зеленский) кому-то еще надо и написать...
показать весь комментарий
23.07.2026 18:32 Ответить
+1
Хочу дескать мумуари написать, "Как просрать кримський корідор та зняти війська з київського напрямку з потужним покер-фейсом".
показать весь комментарий
23.07.2026 18:36 Ответить

Загрузка...

 
 