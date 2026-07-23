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Зеленський зустрівся з військовослужбовцем і письменником Ілларіоном Павлюком. ФОТО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із військовослужбовцем і відомим українським письменником Ілларіоном Павлюком.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Подякував за захист України й українського – в усіх сенсах", - зазначив президент.
Про що говорили?
Зеленський розповів, що вони обговорили подальшу технологізацію нашої оборони, перспективи розвитку оборонних технологій.
"Зокрема, Ілларіон доповів щодо застосування безпілотних технологій тактичного рівня, бачення необхідних кроків для утримання технологічної переваги над ворогом і можливих викликів на цьому шляху. Дякую за пропозиції! Слава Україні!" - додав президент.
Топ коментарі
+6 simpsonhomerj
показати весь коментар23.07.2026 18:24 Відповісти Посилання
+5 VasyaPetrenko2007 Petya
показати весь коментар23.07.2026 18:26 Відповісти Посилання
+4 Дан Корвин
показати весь коментар23.07.2026 18:32 Відповісти Посилання
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