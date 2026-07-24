Россия массированно атаковала Одесскую область: пострадали женщина и 4-летний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 24 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Одесскую область, применив ракеты и ударные беспилотники. Под ударом оказались жилые кварталы и промышленная инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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В результате одного из попаданий была повреждена крыша многоквартирного жилого дома. Также были разрушены частные дома и легковые автомобили.

В результате российской атаки пострадали женщина и 4-летний ребенок. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Повреждено предприятие

Помимо жилой застройки, повреждения получила территория одного из предприятий.

По предварительным данным, разрушений производственных объектов и пострадавших на предприятии нет.

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Последствия атаки









