Россия массированно атаковала Одесскую область: пострадали женщина и 4-летний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 24 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Одесскую область, применив ракеты и ударные беспилотники. Под ударом оказались жилые кварталы и промышленная инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.
В результате одного из попаданий была повреждена крыша многоквартирного жилого дома. Также были разрушены частные дома и легковые автомобили.
В результате российской атаки пострадали женщина и 4-летний ребенок. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Повреждено предприятие
Помимо жилой застройки, повреждения получила территория одного из предприятий.
По предварительным данным, разрушений производственных объектов и пострадавших на предприятии нет.
Последствия атаки
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