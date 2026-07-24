РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13084 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Одесчины
660 1

Россия массированно атаковала Одесскую область: пострадали женщина и 4-летний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 24 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Одесскую область, применив ракеты и ударные беспилотники. Под ударом оказались жилые кварталы и промышленная инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате одного из попаданий была повреждена крыша многоквартирного жилого дома. Также были разрушены частные дома и легковые автомобили.

В результате российской атаки пострадали женщина и 4-летний ребенок. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Повреждено предприятие

Помимо жилой застройки, повреждения получила территория одного из предприятий.

По предварительным данным, разрушений производственных объектов и пострадавших на предприятии нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары РФ по югу Украины: более 50 раненых и масштабные разрушения

Последствия атаки

Массированный удар по Одесской области: среди пострадавших — 4-летний ребенок
Массированный удар по Одесской области: среди пострадавших — 4-летний ребенок
Массированный удар по Одесской области: среди пострадавших — 4-летний ребенок
Массированный удар по Одесской области: среди пострадавших — 4-летний ребенок
Массированный удар по Одесской области: среди пострадавших — 4-летний ребенок

Автор: 

обстрел (33896) Одесская область (4496)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 