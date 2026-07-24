Росія масовано атакувала Одещину: постраждали жінка та 4-річна дитина. ФОТОрепортаж

У ніч на 24 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Одеську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Під ударом опинилися житлові квартали та промислова інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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Внаслідок одного з влучань пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Також руйнувань зазнали приватні будинки та легкові автомобілі.

Через російську атаку постраждали жінка та 4-річна дитина. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено підприємство

Крім житлової забудови, пошкоджень зазнала територія одного з підприємств.

За попередніми даними, руйнувань виробничих об'єктів і постраждалих на підприємстві немає.

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Наслідки атаки









