Пытал военнопленного и гражданских на Запорожье: командир Росгвардии заочно приговорен к 10 годам тюрьмы. ФОТО

По итогам публичного обвинения, выдвинутого прокурорами Запорожской областной прокуратуры, суд заочно признал командира подразделения Росгвардии виновным в жестоком обращении с украинским военнопленным и гражданскими жителями (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, осужденный занимал должность командира роты полка полиции Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ.

Издевательства над пленным военнослужащим ВСУ и вымогательство денег у родственников

Прокуроры доказали, что в октябре 2022 года на временно оккупированной территории Мелитопольского района он вместе с подчиненными незаконно удерживал военнослужащего Сил обороны Украины и двух гражданских лиц в нечеловеческих условиях. Украинского военного избивали, запугивали и угрожали ему расправой. Также его заставили обратиться к родственникам с просьбой перечислить деньги на банковские карты, которые контролировал российский командир.

Двух гражданских лиц осужденный подвергал физическому и психологическому насилию. Кроме того, он завладел средствами родственников одного из потерпевших, использовав аналогичную схему.

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Какое решение принял суд?

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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