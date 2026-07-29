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Новости Фото Пытки во время оккупации
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Пытал военнопленного и гражданских на Запорожье: командир Росгвардии заочно приговорен к 10 годам тюрьмы. ФОТО

По итогам публичного обвинения, выдвинутого прокурорами Запорожской областной прокуратуры, суд заочно признал командира подразделения Росгвардии виновным в жестоком обращении с украинским военнопленным и гражданскими жителями (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, осужденный занимал должность командира роты полка полиции Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ.

командир подразделения Росгвардии

Издевательства над пленным военнослужащим ВСУ и вымогательство денег у родственников

Прокуроры доказали, что в октябре 2022 года на временно оккупированной территории Мелитопольского района он вместе с подчиненными незаконно удерживал военнослужащего Сил обороны Украины и двух гражданских лиц в нечеловеческих условиях. Украинского военного избивали, запугивали и угрожали ему расправой. Также его заставили обратиться к родственникам с просьбой перечислить деньги на банковские карты, которые контролировал российский командир.

Двух гражданских лиц осужденный подвергал физическому и психологическому насилию. Кроме того, он завладел средствами родственников одного из потерпевших, использовав аналогичную схему.

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Какое решение принял суд?

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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Автор: 

приговор (1371) пытки (974) Росгвардия (97) Офис Генпрокурора (3293)
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Топ комментарии
+6
А зачем лицо замазывать, что за идотизм? Чтобы никто его не нашел?
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29.07.2026 11:35 Ответить
+3
Суд відбувся, вирок венесений, навіщо тоді ховати обличчя та прізвище?
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29.07.2026 11:31 Ответить
+2
Насправді це дуже важлива справа. Багато хто не розуміє важливість таких рослідувань і вироків. А це білий білет засудженому будь де з'являтися, чи відпочити. Далі боліт йому зась.
Треба це маштабувати, аби жодне падло, що чинить злочини проти Укоаїни не мало жодного шансу на свободу пересування світом та ведення бізнесу.
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29.07.2026 11:18 Ответить

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