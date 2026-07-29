Катував військовополоненого та цивільних на Запоріжжі: командира Росгвардії заочно засуджено до 10 років тюрми. ФОТО

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд заочно визнав командира підрозділу росгвардії винним у жорстокому поводженні з українським військовополоненим і цивільними мешканцями (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Як зазначається, засуджений обіймав посаду командира роти полку поліції Управління позавідомчої охорони військ національної гвардії РФ.

Знущання з полоненого воїна ЗСУ та вимагання грошей у родичів

Прокурори довели, що в жовтні 2022 року на тимчасово окупованій території Мелітопольського району він разом із підлеглими незаконно утримував військовослужбовця Сил оборони України та двох цивільних у нелюдських умовах. Українського військового били, залякували та погрожували йому розправою. Також його змусили звернутися до родичів із проханням переказати гроші на банківські картки, які контролював російський командир.

Двох цивільних засуджений піддавав фізичному та психологічному насильству. Крім того, він заволодів коштами родичів одного з потерпілих, використавши аналогічну схему.

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Що вирішив суд?

Суд призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

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