Лучший способ почтить память сенатора Грэма - добиться того, за что он боролся, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский отдал дань уважения покойному сенатору Линдси Грэму на специальной поминальной службе в Вашингтоне.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Усилия становятся реальностью

"Мы виделись совсем недавно, и очень символично, что последней зарубежной поездкой сенатора Грэма был визит в Киев. Мы говорили о важных вещах - дальнейшей поддержке Украины и усилении давления на Россию.



Сейчас мы видим, как эти усилия становятся реальностью. И я считаю, что лучший способ почтить его память - это достичь того, за что он боролся, в частности в отношении Украины. Мы должны поддержать это стремление и не позволить России затягивать эту войну", - отметил Зеленский.

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"Спасибо, сенатор Грэм"

По словам президента, у США есть все необходимые инструменты.

"Президент Трамп располагает всеми необходимыми инструментами. Было бы правильно работать вместе именно так.

Спасибо всем членам Конгресса и Сената Соединенных Штатов за поддержку. И спасибо, сенатор Грэм. Искренне благодарен за то, что у Украины есть такие друзья", - добавил он.

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Законопроект Грэма-Блюменталя

Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканцев Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.

Основные положения законопроекта: