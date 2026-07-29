Лучший способ почтить память сенатора Грэма - добиться того, за что он боролся, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский отдал дань уважения покойному сенатору Линдси Грэму на специальной поминальной службе в Вашингтоне.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Усилия становятся реальностью
"Мы виделись совсем недавно, и очень символично, что последней зарубежной поездкой сенатора Грэма был визит в Киев. Мы говорили о важных вещах - дальнейшей поддержке Украины и усилении давления на Россию.
Сейчас мы видим, как эти усилия становятся реальностью. И я считаю, что лучший способ почтить его память - это достичь того, за что он боролся, в частности в отношении Украины. Мы должны поддержать это стремление и не позволить России затягивать эту войну", - отметил Зеленский.
"Спасибо, сенатор Грэм"
По словам президента, у США есть все необходимые инструменты.
"Президент Трамп располагает всеми необходимыми инструментами. Было бы правильно работать вместе именно так.
Спасибо всем членам Конгресса и Сената Соединенных Штатов за поддержку. И спасибо, сенатор Грэм. Искренне благодарен за то, что у Украины есть такие друзья", - добавил он.
Законопроект Грэма-Блюменталя
Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканцев Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.
Основные положения законопроекта:
- введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";
- предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;
- предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.
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