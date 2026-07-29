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Новости Фото Умер сенатор Линдси Грэм
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Лучший способ почтить память сенатора Грэма - добиться того, за что он боролся, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский отдал дань уважения покойному сенатору Линдси Грэму на специальной поминальной службе в Вашингтоне.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский отдал дань уважения покойному сенатору Линдси Грэму

Усилия становятся реальностью

"Мы виделись совсем недавно, и очень символично, что последней зарубежной поездкой сенатора Грэма был визит в Киев. Мы говорили о важных вещах - дальнейшей поддержке Украины и усилении давления на Россию.

Сейчас мы видим, как эти усилия становятся реальностью. И я считаю, что лучший способ почтить его память - это достичь того, за что он боролся, в частности в отношении Украины. Мы должны поддержать это стремление и не позволить России затягивать эту войну", - отметил Зеленский.

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Зеленский отдал дань уважения покойному сенатору Линдси Грэму

"Спасибо, сенатор Грэм"

По словам президента, у США есть все необходимые инструменты.

"Президент Трамп располагает всеми необходимыми инструментами. Было бы правильно работать вместе именно так.
Спасибо всем членам Конгресса и Сената Соединенных Штатов за поддержку. И спасибо, сенатор Грэм. Искренне благодарен за то, что у Украины есть такие друзья", - добавил он.

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Зеленский отдал дань уважения покойному сенатору Линдси Грэму
Зеленский отдал дань уважения покойному сенатору Линдси Грэму

Законопроект Грэма-Блюменталя

Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканцев Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.

Основные положения законопроекта:

  • введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";
  • предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;
  • предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

Автор: 

Зеленский Владимир (25359) США (30249) Линдси Грэм (172)
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Топ комментарии
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Найпотужніший татко корупції в Україні і дах мародерів міндічів, цукерманів та їм подібним, повчає найпотужнішу країну в світі як їм вшановувати пам'ять сенатора Грема.
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29.07.2026 12:22 Ответить
+3
Найкращий спосіб ушанувати пам'ять сенатора Грема - досягти того, за що він боровся, - Зеленський.

Невже повернути Міндіча з вкраденими грошима?
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29.07.2026 13:00 Ответить
+2
бегом ракеты в зубы и на Киев к народу, обстрел готують
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29.07.2026 12:33 Ответить

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