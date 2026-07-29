Найкращий спосіб ушанувати пам’ять сенатора Грема - досягти того, за що він боровся, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський віддав шану покійному сенатору Ліндсі Грему на спеціальній меморіальній службі у Вашингтоні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Зусилля стають реальністю
"Ми бачилися зовсім недавно, і дуже символічно, що останньою закордонною поїздкою сенатора Грема був візит до Києва. Ми говорили про важливі речі – подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію.
Зараз ми бачимо, як ці зусилля стають реальністю. І я вважаю, що найкращий спосіб ушанувати його пам’ять – це досягти того, за що він боровся, зокрема щодо України. Ми повинні підтримати це прагнення і не дозволити Росії затягувати цю війну", - зазначив Зеленський.
"Дякую, сенаторе Грем"
За словами президента, США мають усі необхідні інструменти.
"Президент Трамп має всі необхідні інструменти. Було б правильно працювати разом саме так.
Дякую всім членам Конгресу та Сенату Сполучених Штатів за підтримку. І дякую, сенаторе Грем. Щиро вдячний, що Україна має таких друзів", - додав він.
Законопроєкт Грема-Блюменталя
Законопроєкт Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) — це двопартійна ініціатива американських сенаторів-республіканців Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямована на суттєве посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Після смерті Грема документ продовжують просувати його співавтори.
Основні положення законопроєкту:
- запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";
- надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;
- передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.
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