Найкращий спосіб ушанувати пам’ять сенатора Грема - досягти того, за що він боровся, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський віддав шану покійному сенатору Ліндсі Грему на спеціальній меморіальній службі у Вашингтоні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Зусилля стають реальністю

"Ми бачилися зовсім недавно, і дуже символічно, що останньою закордонною поїздкою сенатора Грема був візит до Києва. Ми говорили про важливі речі – подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію.



Зараз ми бачимо, як ці зусилля стають реальністю. І я вважаю, що найкращий спосіб ушанувати його пам’ять – це досягти того, за що він боровся, зокрема щодо України. Ми повинні підтримати це прагнення і не дозволити Росії затягувати цю війну", - зазначив Зеленський.

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"Дякую, сенаторе Грем"

За словами президента, США мають усі необхідні інструменти.

"Президент Трамп має всі необхідні інструменти. Було б правильно працювати разом саме так.

Дякую всім членам Конгресу та Сенату Сполучених Штатів за підтримку. І дякую, сенаторе Грем. Щиро вдячний, що Україна має таких друзів", - додав він.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя

Законопроєкт Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) — це двопартійна ініціатива американських сенаторів-республіканців Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямована на суттєве посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Після смерті Грема документ продовжують просувати його співавтори.

Основні положення законопроєкту: