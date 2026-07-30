Дома и агропредприятие повреждены после ночной атаки в Черкасской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 30 июля в Черкасской области силы ПВО сбили 9 российских ракет и 16 беспилотников. В результате падения обломков в нескольких районах были повреждены жилые дома и имущество агропредприятия, а также возникли пожары.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в пределах области силами и средствами ПВО было сбито 9 российских ракет и 16 БПЛА.

Пострадавших нет. Это самое главное.

Последствия

В Уманском районе обломки ракеты упали в районе жилой застройки. Загорелся нежилой дом и хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидирован.

В Золотоношском районе в результате падения обломков БПЛА на проезжую часть повреждены несколько соседних домовладений. В другом случае – возник пожар на открытой территории. Обломками вражеской цели также повреждено имущество местного агропредприятия.

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Обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы.



"Учитывая уборочную кампанию, прошу аграриев и всех, кто сейчас работает в поле, быть максимально внимательными", - призвал Табурец.

Массированный удар 30 июля