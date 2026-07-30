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Новости Фото атака на Черкащину
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Дома и агропредприятие повреждены после ночной атаки в Черкасской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 30 июля в Черкасской области силы ПВО сбили 9 российских ракет и 16 беспилотников. В результате падения обломков в нескольких районах были повреждены жилые дома и имущество агропредприятия, а также возникли пожары.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в пределах области силами и средствами ПВО было сбито 9 российских ракет и 16 БПЛА.

Пострадавших нет. Это самое главное.

Последствия

  • В Уманском районе обломки ракеты упали в районе жилой застройки. Загорелся нежилой дом и хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидирован.
  • В Золотоношском районе в результате падения обломков БПЛА на проезжую часть повреждены несколько соседних домовладений. В другом случае – возник пожар на открытой территории. Обломками вражеской цели также повреждено имущество местного агропредприятия.

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Над Черкасской областью были сбиты 25 воздушных целей: обломки вызвали пожары и разрушения
Над Черкасской областью были сбиты 25 воздушных целей: обломки вызвали пожары и разрушения
Над Черкасской областью были сбиты 25 воздушных целей: обломки вызвали пожары и разрушения
Над Черкасской областью были сбиты 25 воздушных целей: обломки вызвали пожары и разрушения

Обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы.

"Учитывая уборочную кампанию, прошу аграриев и всех, кто сейчас работает в поле, быть максимально внимательными", - призвал Табурец.

Массированный удар 30 июля

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:
  • российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.
  • во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.
  • Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксированы попадания по складским помещениям частного предприятия - один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.
  • Ночью враг нанёс удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и погибших, среди которых есть дети.

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Черкасская область (250) Золотоношский район (11) Уманский район (29)
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