Будинки та агропідприємство пошкоджені після нічної атаки на Черкащині. ФОТОрепортаж
У ніч проти 30 липня в Черкаській області сили ППО знешкодили 9 російських ракет і 16 безпілотників. Внаслідок падіння уламків у кількох районах пошкоджено житлові будинки, майно агропідприємства та виникли пожежі.
Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у межах області силами та засобами ППО знешкоджено 9 російських ракет і 16 БпЛА.
Травмованих немає. Це найголовніше.
Наслідки
- На Уманщині уламки ракети впали в районі житлової забудови. Зайнявся нежилий будинок і господарська споруда. Пожежі оперативно ліквідовано.
- У Золотоніському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на проїжджу частину пошкоджено кілька сусідніх домоволодінь. В іншому випадку – виникла пожежа на відкритій території. Уламками ворожої цілі також пошкоджено майно місцевого агропідприємства.
Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби.
"Враховуючи жнива, прошу аграріїв і всіх, хто зараз працює в полі, бути максимально уважними", - закликав Табурець.
Масований удар 30 липня
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі:
- російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок ударів виникли пожежі, є загиблий.
- у Львові після ракетної атаки були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, через удари виникли займання у багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського.
- Росія атакувала Полтавщину область безпілотниками. У Полтавському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях приватного підприємства - одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал "Нової пошти", де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
- Вночі ворог завдав удару по Кривому Рогу та передмістю. Повідомлялося про влучання у житловий будинок і загиблих, серед яких є діти.
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