Будинки та агропідприємство пошкоджені після нічної атаки на Черкащині. ФОТОрепортаж

У ніч проти 30 липня в Черкаській області сили ППО знешкодили 9 російських ракет і 16 безпілотників. Внаслідок падіння уламків у кількох районах пошкоджено житлові будинки, майно агропідприємства та виникли пожежі.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, у межах області силами та засобами ППО знешкоджено 9 російських ракет і 16 БпЛА.

Травмованих немає. Це найголовніше.

Наслідки

На Уманщині уламки ракети впали в районі житлової забудови. Зайнявся нежилий будинок і господарська споруда. Пожежі оперативно ліквідовано.

У Золотоніському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на проїжджу частину пошкоджено кілька сусідніх домоволодінь. В іншому випадку – виникла пожежа на відкритій території. Уламками ворожої цілі також пошкоджено майно місцевого агропідприємства.

Також читайте: МЗС попередило прочан-хасидів про ризики під час поїздки до Умані на святкування Рош га-Шана









Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби.



"Враховуючи жнива, прошу аграріїв і всіх, хто зараз працює в полі, бути максимально уважними", - закликав Табурець.

Масований удар 30 липня