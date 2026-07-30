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Новини Фото атака на Черкащину
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Будинки та агропідприємство пошкоджені після нічної атаки на Черкащині. ФОТОрепортаж

У ніч проти 30 липня в Черкаській області сили ППО знешкодили 9 російських ракет і 16 безпілотників. Внаслідок падіння уламків у кількох районах пошкоджено житлові будинки, майно агропідприємства та виникли пожежі.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, у межах області силами та засобами ППО знешкоджено 9 російських ракет і 16 БпЛА.

Травмованих немає. Це найголовніше.

Наслідки

  • На Уманщині уламки ракети впали в районі житлової забудови. Зайнявся нежилий будинок і господарська споруда. Пожежі оперативно ліквідовано.
  • У Золотоніському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на проїжджу частину пошкоджено кілька сусідніх домоволодінь. В іншому випадку – виникла пожежа на відкритій території. Уламками ворожої цілі також пошкоджено майно місцевого агропідприємства.

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Над Черкащиною знешкодили 25 повітряних цілей: уламки спричинили пожежі й руйнування
Над Черкащиною знешкодили 25 повітряних цілей: уламки спричинили пожежі й руйнування
Над Черкащиною знешкодили 25 повітряних цілей: уламки спричинили пожежі й руйнування
Над Черкащиною знешкодили 25 повітряних цілей: уламки спричинили пожежі й руйнування

Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби.

"Враховуючи жнива, прошу аграріїв і всіх, хто зараз працює в полі, бути максимально уважними", - закликав Табурець.

Масований удар 30 липня

  • У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі:
  • російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок ударів виникли пожежі, є загиблий.
  • у Львові після ракетної атаки були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, через удари виникли займання у багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського.
  • Росія атакувала Полтавщину область безпілотниками. У Полтавському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях приватного підприємства - одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал "Нової пошти", де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
  • Вночі ворог завдав удару по Кривому Рогу та передмістю. Повідомлялося про влучання у житловий будинок і загиблих, серед яких є діти.

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Черкаська область (253) Золотоніський район (11) Уманський район (28)
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