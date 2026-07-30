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БЭБ ликвидировало подпольное производство бензина: изъято 233 тысячи литров фальсификата на сумму 50 млн грн. ФОТО

Бюро экономической безопасности раскрыло группу лиц, организовавшую незаконное производство и сбыт фальсифицированного топлива на территории Кировоградской и Днепропетровской областей. В ходе обысков правоохранители изъяли 233 тысячи литров жидкости, похожей на бензин, а общая стоимость изъятого имущества составляет около 50 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бюро экономической безопасности, незаконное производство действовало в течение 2026 года.

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По данным следствия, фигуранты использовали специальное оборудование, с помощью которого смешивали компоненты неизвестного происхождения и изготавливали топливную смесь. Полученное топливо не соответствовало требованиям государственных стандартов качества.

Фальсифицированную продукцию, по версии следствия, реализовывали через подконтрольные автозаправочные станции в Кировоградской и Днепропетровской областях.

В ходе следственных действий детективы БЭБ изъяли 233 тысячи литров жидкости с резким запахом, похожей на бензин, 25 тонн стабильного газового конденсата, 24 тонны многофункционального разбавителя, а также мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию, копии документов о хозяйственной деятельности, черновые записи и другие вещественные доказательства.

БЭБ изъяло 233 тыс. литров фальсифицированного топлива
БЭБ изъяло 233 тыс. литров фальсифицированного топлива
БЭБ изъяло 233 тыс. литров фальсифицированного топлива
БЭБ изъяло 233 тыс. литров фальсифицированного топлива
БЭБ изъяло 233 тыс. литров фальсифицированного топлива
БЭБ изъяло 233 тыс. литров фальсифицированного топлива

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По оценкам БЭБ, общая стоимость изъятого имущества составляет около 50 млн гривен. Продолжается досудебное расследование и устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности.

Также в БЭБ сообщили, что в марте этого года Бюро экономической безопасности прекратило деятельность десяти нелегальных автозаправочных станций в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

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бензин (360) фальсификат (376) Бюро экономической безопасности (297) Днепропетровская область (5564) Кировоградская область (764)
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