БЭБ ликвидировало подпольное производство бензина: изъято 233 тысячи литров фальсификата на сумму 50 млн грн. ФОТО

Бюро экономической безопасности раскрыло группу лиц, организовавшую незаконное производство и сбыт фальсифицированного топлива на территории Кировоградской и Днепропетровской областей. В ходе обысков правоохранители изъяли 233 тысячи литров жидкости, похожей на бензин, а общая стоимость изъятого имущества составляет около 50 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бюро экономической безопасности, незаконное производство действовало в течение 2026 года.

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По данным следствия, фигуранты использовали специальное оборудование, с помощью которого смешивали компоненты неизвестного происхождения и изготавливали топливную смесь. Полученное топливо не соответствовало требованиям государственных стандартов качества.

Фальсифицированную продукцию, по версии следствия, реализовывали через подконтрольные автозаправочные станции в Кировоградской и Днепропетровской областях.

В ходе следственных действий детективы БЭБ изъяли 233 тысячи литров жидкости с резким запахом, похожей на бензин, 25 тонн стабильного газового конденсата, 24 тонны многофункционального разбавителя, а также мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию, копии документов о хозяйственной деятельности, черновые записи и другие вещественные доказательства.













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По оценкам БЭБ, общая стоимость изъятого имущества составляет около 50 млн гривен. Продолжается досудебное расследование и устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности.

Также в БЭБ сообщили, что в марте этого года Бюро экономической безопасности прекратило деятельность десяти нелегальных автозаправочных станций в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

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