БЕБ ліквідувало підпільне виробництво бензину: вилучено 233 тисячі літрів фальсифікату на 50 млн грн. ФОТО

Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, яка організувала незаконне виробництво та збут фальсифікованого пального на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Під час обшуків правоохоронці вилучили 233 тисячі літрів рідини, схожої на бензин, а загальна вартість вилученого майна становить близько 50 млн гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бюро економічної безпеки, незаконне виробництво діяло протягом 2026 року.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, фігуранти використовували спеціальне обладнання, за допомогою якого змішували компоненти невідомого походження та виготовляли паливну суміш. Отримане пальне не відповідало вимогам державних стандартів якості.

Фальсифіковану продукцію, за версією слідства, реалізовували через підконтрольні автозаправні станції у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ вилучили 233 тисячі літрів рідини з різким запахом, схожої на бензин, 25 тонн стабільного газового конденсату, 24 тонни багатофункціонального розріджувача, а також мобільні телефони, бухгалтерську документацію, копії документів про господарську діяльність, чорнові записи та інші речові докази.













Читайте: Ліквідовано мережу підпільних тютюнових цехів у двох областях: вилучено обладнання продукцію, і готівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За оцінками БЕБ, загальна вартість вилученого майна становить близько 50 млн гривень. Триває досудове розслідування та встановлюються всі особи, причетні до незаконної діяльності.

Також у БЕБ повідомили, що у березні цього року Бюро економічної безпеки припинило діяльність десяти нелегальних автозаправних станцій у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Організатору та учасникам виробництва фальсифікованої кави оголошено вирок, 6 авто передано ЗСУ. ФОТОрепортаж