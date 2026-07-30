После ракетного удара во Львове под завалами могут находиться еще два человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Во Львове продолжаются работы по ликвидации последствий ракетного удара, нанесенного российскими войсками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области в Facebook.
Спасатели работают без перерыва
По состоянию на 21:00 на местах попаданий непрерывно продолжаются аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Специалисты расчищают завалы, устраняют последствия разрушений и обследуют поврежденные здания. В ГСЧС отметили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать опасность и помочь людям.
По предварительным данным, под завалами могут находиться еще два человека.
"Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту - спасатели прилагают максимум усилий", - подчеркнули в ГСЧС.
Последствия удара по городу
Как сообщается, 30 июля российская армия нанесла ракетный удар по Львову.
В результате атаки повреждено более 20 жилых домов, а также школа и детские сады. Под завалами разрушенного пятиэтажного дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
Количество пострадавших в результате обстрела достигло 34 человек.
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