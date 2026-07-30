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Новости Фото Удар по Львову
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После ракетного удара во Львове под завалами могут находиться еще два человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Во Львове продолжаются работы по ликвидации последствий ракетного удара, нанесенного российскими войсками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области в Facebook.

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Спасатели работают без перерыва

По состоянию на 21:00 на местах попаданий непрерывно продолжаются аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

Специалисты расчищают завалы, устраняют последствия разрушений и обследуют поврежденные здания. В ГСЧС отметили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать опасность и помочь людям.

По предварительным данным, под завалами могут находиться еще два человека.

"Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту - спасатели прилагают максимум усилий", - подчеркнули в ГСЧС.

Обстрел Львова, спасательная операция

Обстрел Львова, спасательная операция

Обстрел Львова, спасательная операция

Обстрел Львова, спасательная операция

Обстрел Львова, спасательная операция

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Последствия удара по городу

Как сообщается, 30 июля российская армия нанесла ракетный удар по Львову.

В результате атаки повреждено более 20 жилых домов, а также школа и детские сады. Под завалами разрушенного пятиэтажного дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Количество пострадавших в результате обстрела достигло 34 человек.

Автор: 

Львов (4828) обстрел (34595) атака (1866) ГСЧС (5415) Львовская область (3351) Львовский район (305)
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