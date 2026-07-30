Після ракетного удару у Львові під завалами можуть бути ще двоє людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Львові тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного удару, завданого російськими військами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області у Фейсбуці.
Рятувальники працюють без зупинки
Станом на 21:00 на місцях влучань безперервно тривають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи.
Фахівці розбирають завали, усувають наслідки руйнувань та обстежують пошкоджені будівлі. У ДСНС зазначили, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати небезпеку та допомогти людям.
За попередніми даними, під завалами можуть перебувати ще двоє людей.
"Пошуково-рятувальні роботи не припиняються ні на хвилину — рятувальники докладають максимум зусиль", - підкреслили у ДСНС.
Наслідки удару по місту
Як повідомляється, 30 липня російська армія завдала ракетного удару по Львову.
Унаслідок атаки пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і дитячі садки. Під завалами зруйнованої п’ятиповерхівки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу сягнула 34 осіб.
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