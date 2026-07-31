Украинского киберспортсмена приговорили к двум годам за договорные матчи. ФОТОрепортаж
В Украине суд признал киберспортсмена Сергея Кривенко виновным по делу о манипулировании результатами матчей в футбольном симуляторе FIFA.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.
Схема с договорными матчами и ставками
По данным следствия, Кривенко был участником организованной группы из шести человек, которая действовала с ноября 2022 года по октябрь 2024 года. В состав группы входили организатор, соорганизатор и четверо киберспортсменов.
Участники делали ставки в легальных и нелегальных букмекерских конторах. Большинство из них были зарегистрированы в азиатских странах. Ставки делались на заранее определенные результаты матчей турнира ESports Battle Football.
Правоохранители установили, что Кривенко принимал участие в четырех договорных матчах. Три из них состоялись 1 декабря 2022 года, еще один — 18 марта 2023 года. За первые три преднамеренных поражения он получил 5 000 USDT через криптовалютный обменник. После четвертого матча — еще 3 976 долларов США. Общая сумма незаконного дохода составила 8 976 долларов США.
Приговор суда и наказание
В ходе судебного разбирательства киберспортсмен признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Суд признал его виновным во влиянии на результаты официальных спортивных соревнований.
"Суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы, однако освободил от отбывания с испытательным сроком", — отмечается в сообщении.
Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого и его сотрудничество со следствием. В результате Кривенко освободили от отбывания основного наказания с установлением испытательного срока.
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