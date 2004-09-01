Українського кіберспортсмена засудили на два роки за договірні матчі. ФОТОрепортаж
В Україні суд визнав винним кіберспортсмена Сергія Кривенка у справі про маніпулювання результатами матчів у футбольному симуляторі FIFA.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс генпрокурора.
Схема з договірними матчами та ставками
За даними слідства, Кривенко був учасником організованої групи з шести осіб, яка діяла з листопада 2022 року до жовтня 2024 року. До складу входили організатор, співорганізатор та четверо кіберспортсменів.
Учасники робили ставки у легальних і нелегальних букмекерських конторах. Більшість із них були зареєстровані в азійських країнах. Ставки робилися на заздалегідь визначені результати матчів турніру ESports Battle Football.
Правоохоронці встановили, що Кривенко брав участь у чотирьох договірних матчах. Три з них відбулися 1 грудня 2022 року, ще один — 18 березня 2023 року. За перші три навмисні поразки він отримав 5 000 USDT через криптовалютний обмінник. Після четвертого матчу — ще 3 976 доларів США. Загальна сума незаконного доходу склала 8 976 доларів США.
Вирок суду та покарання
Під час судового розгляду кіберспортсмен визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним у впливі на результати офіційних спортивних змагань.
"Суд призначив покарання у вигляді двох років обмеження волі, однак звільнив від відбування з випробувальним строком", — зазначається у повідомленні.
Суд врахував щире каяття обвинуваченого та його співпрацю зі слідством. У результаті Кривенка звільнили від відбування основного покарання з встановленням іспитового строку.
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