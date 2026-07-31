226 гектаров государственного леса для "дачи Медведчука": по делу объявлено новое подозрение. ФОТОрепортаж

В рамках расследования дела о незаконном использовании 226 гектаров государственного леса для резиденции, известной как "дача Медведчука", 22 июля было объявлено о подозрении в служебной халатности бывшему директору филиала "Свалявское лесное хозяйство" ГП "Ліси України", который в настоящее время является депутатом Свалявского городского совета (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, экс-чиновник стал седьмым подозреваемым в деле масштабного расследования схемы незаконного захвата леса. В течение 2022–2024 годов он не обеспечил надлежащего контроля за использованием земель лесного фонда и не принял меры для пресечения их нецелевого использования.

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Отмечается, что в суд уже направлены обвинительные акты в отношении трех должностных лиц, которых следствие считает причастными к незаконному использованию земель для частной резиденции. Речь идет о начальнике областного и бывших руководителях Воловецкого и Свалявского лесных хозяйств, которые, зная о целевом назначении земель, согласовали и заключили договоры, что позволило использовать государственный лес для нужд поместья. Досудебное расследование в отношении еще трех лиц продолжается.

В зависимости от роли каждого из причастных им инкриминируются самовольное занятие земельного участка, совершенное группой лиц, злоупотребление властью и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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Что предшествовало

В Офисе генерального прокурора напомнили, что речь идет о лесном массиве площадью 226 гектаров, на котором построен комплекс "Ведмежа Діброва". Территорию огородили трехметровым забором длиной около восьми километров, ограничив доступ граждан и работников лесного хозяйства. На участке расположены здания, дороги и другие объекты инфраструктуры.

По расчетам ГП "Ліси України", стоимость этих земель составляет около 2,5 млрд грн.

Кроме того, в судах продолжается рассмотрение исковых заявлений прокуратуры об отмене незаконных договоров временного пользования лесом, отмене их незаконной аренды, а также о возвращении государству полного контроля над этими землями.



