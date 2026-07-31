226 гектарів державного лісу для "дачі Медведчука": у справі оголошено нову підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах розслідування справи щодо незаконного використання 226 гектарів державного лісу для резиденції, відомої як "дача Медведчука", 22 липня повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому директору філії "Свалявське лісове господарство" ДП "Ліси України", який нині є депутатом Свалявської міської ради (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, ексчиновник став сьомим підозрюваним у справі масштабного розслідування схеми незаконного захоплення лісу. Упродовж 2022–2024 років він не забезпечив належного контролю за використанням земель лісового фонду та не вжив заходів для припинення їхнього нецільового використання.

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Зазначається, що до суду вже скеровано обвинувальні акти щодо трьох посадовців, яких слідство вважає причетними до незаконного використання земель для приватної резиденції. Йдеться про начальника обласного та екскерівників Воловецького і Свалявського лісових господарств, які, знаючи про цільове призначення земель, погодили та уклали договори, що дозволило використовувати державний ліс для потреб маєтку. Досудове розслідування щодо ще трьох осіб триває.

Залежно від ролі кожного з причетних їм інкриміновано самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене групою осіб, зловживання владою та службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України).

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Що передувало

В Офісі Генпрокурора нагадали, що йдеться про лісовий масив площею 226 гектарів, на якому збудовано комплекс "Ведмежа Діброва". Територію огородили триметровим парканом завдовжки близько восьми кілометрів, обмеживши доступ громадян і працівників лісового господарства. На ділянці розміщені будівлі, дороги та інші об’єкти інфраструктури.

За розрахунками ДП "Ліси України", вартість цих земель становить близько 2,5 млрд грн.

Крім того, у судах триває розгляд позовних заяв прокуратури про скасування незаконних договорів тимчасового користування лісом, скасування їх незаконної оренди, а також повернення державі повного контролю над цими землями.



