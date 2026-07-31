Атаки РФ на Черниговщину и Сумщину: повреждения, раненые и отключения электроэнергии. ФОТО

Российские войска продолжают обстрелы приграничных регионов Украины. В Черниговской области в результате удара беспилотников пострадали четверо мирных жителей, а в Сумской области за сутки ранения получили девять человек. Кроме того, утром 31 июля оккупанты нанесли авиаудары по Сумской общине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Поврежденные предприятия и фермерское хозяйство в Черниговской области

Начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что вечером 30 июля беспилотник типа "Молния" попал в жилой дом в селе Семеновской громады, в результате чего дом загорелся.

В другом населенном пункте общины беспилотник типа "Гербера" атаковал перерабатывающее предприятие, повредив ангар. Еще по одному предприятию российские войска нанесли удар дронами типа "Герань". Пожар, возникший после атаки, спасателям удалось ликвидировать.

Ночью российские беспилотники атаковали фермерское хозяйство в одном из сел Куликовской громады. В результате удара был поврежден коровник, погибло не менее девяти голов крупного рогатого скота.

По информации начальника Новгород-Северской РГА Александра Селиверстова, утром российские войска атаковали село Машево Семеновской громады двумя беспилотниками типа "Гербера".

В результате попаданий на территории частного домовладения значительные повреждения получили два жилых дома и хозяйственная постройка. Пострадали четверо местных жителей: женщины в возрасте 24, 65 и 74 лет, а также 73-летний мужчина.





В Сумской области за сутки ранены девять мирных жителей

По данным Сумской областной государственной администрации, в течение суток в результате российских атак пострадали девять мирных жителей.

В Кролевецкой громаде после удара беспилотника ранения получили семеро мужчин в возрасте от 23 до 63 лет. Еще две женщины в возрасте 47 и 58 лет получили травмы в Роменской громаде после атаки БПЛА.

Всего российские войска совершили почти 60 обстрелов по 25 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области. Для атак оккупанты применяли минометы, артиллерию, реактивные системы залпового огня, FPV-дроны, ударные беспилотники и управляемые авиационные бомбы.

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Утром 31 июля российские войска нанесли четыре удара управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады.

По предварительным данным, удары пришлись на промышленную зону, где возникли масштабные пожары и зафиксированы значительные разрушения. По информации областных властей, погибших и пострадавших нет, поскольку люди вовремя укрылись.

В области введены аварийные отключения электроэнергии

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных систематическими российскими атаками, в Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии для потребителей 1–10 очередей.

По данным "Сумыоблэнерго", ограничения связаны с необходимостью стабилизации работы энергосистемы после вражеских ударов.