Россия атаковала Сумщину и Черниговщину: 20 раненых, среди них — семеро детей. ФОТОрепортаж

За сутки оккупанты нанесли десятки ударов по Сумской и Черниговской областям. Пострадали 20 человек, в том числе семеро детей; повреждены жилые дома, АЗС, агропредприятие и инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Россия за сутки нанесла 71 удар по Сумской области: ранены 19 человек, в том числе семеро детей

За прошедшие сутки российские войска нанесли 71 удар по 23 населенным пунктам Сумской области. В результате вражеских атак пострадали 19 человек, в том числе семеро детей, сообщила полиция области.

Оккупанты применяли управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию и ударные беспилотники различных типов.

В ночь на 28 июля российские войска нанесли удар КАБами по Ковпаковскому району Сум. Предварительно известно о шести пострадавших, среди которых трое детей. В больницу госпитализировали одного ребенка и 70-летнего мужчину. Еще двум детям в возрасте 3 и 6 лет, а также 38-летней женщине медики оказали помощь на месте. В результате атаки повреждены частные дома, выбито не менее 112 окон, повреждены крыши и двери.

Удары по населенным пунктам:

В Белопольской громаде в результате удара вражеского дрона ранения получили 3-летняя девочка, 11-месячный мальчик и 36-летняя женщина. Также повреждены два частных дома и складское помещение.

В Шосткинской громаде в результате атаки БПЛА пострадали двое мальчиков в возрасте 12 и 14 лет.

В Глуховской громаде в результате удара беспилотника ранен 24-летний мужчина. Повреждены 16 частных и четыре многоквартирных дома, здание городского совета, лицей, автомойка, восемь автомобилей и линия электропередач.

В Середино-Будской громаде вражеский дрон ранил двух женщин в возрасте 72 и 54 лет.

В Недригайловской громаде в результате попадания беспилотника в жилой дом получили травмы 40-летний мужчина, 38-летняя и 49-летняя женщины.

В Великописаревской громаде в результате атаки российского дрона ранения получил 74-летний мужчина.

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Черниговщина: "Герберы" атаковали АЗС и агропредприятие, ранен 21-летний мужчина

Российские войска продолжают атаковать Черниговскую область ударными беспилотниками. Вечером 27 июля враг нанес удар дроном типа "Гербера" по автозаправочной станции в поселке Холмы, в результате чего возникли разрушения и пострадал 21-летний местный житель, сообщил начальник ОГА Вячеслав Чаус.

Раненого госпитализировали, сейчас он находится в больнице.





Ночью еще один беспилотник "Гербера" взорвался на территории агропредприятия в Корюковке. В результате атаки возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать.

Кроме того, за прошедшие сутки российские войска наносили удары по объектам критической инфраструктуры области. Информация о масштабах повреждений уточняется.

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