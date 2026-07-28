Росія атакувала Сумщину та Чернігівщину: 20 поранених, серед них - семеро дітей. ФОТОрепортаж

За добу окупанти завдали десятків ударів по Сумській та Чернігівській областях. Постраждали 20 людей, серед них семеро дітей, пошкоджено житло, АЗС, агропідприємство та інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Росія за добу завдала 71 удару по Сумщині: поранено 19 людей, серед них семеро дітей

Протягом минулої доби російські війська завдали 71 удару по 23 населених пунктах Сумської області. Внаслідок ворожих атак постраждали 19 людей, серед них семеро дітей, повідомила поліція області.

Окупанти застосовували керовані авіабомби, міномети, артилерію та ударні безпілотники різних типів.

У ніч на 28 липня російські війська завдали удару КАБами по Ковпаківському району Сум. Попередньо відомо про шістьох постраждалих, серед яких троє дітей. До лікарні госпіталізували одну дитину та 70-річного чоловіка. Ще двом дітям віком 3 і 6 років, а також 38-річній жінці медики надали допомогу на місці. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, вибито щонайменше 112 вікон, пошкоджено покрівлі та двері.

Удари по громадах:

у Білопільській громаді через удар ворожого дрона поранення дістали 3-річна дівчинка, 11-місячний хлопчик і 36-річна жінка. Також пошкоджено два приватні будинки та складське приміщення.

у Шосткинській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє хлопців віком 12 та 14 років.

у Глухівській громаді через удар безпілотника поранено 24-річного чоловіка. Пошкоджено 16 приватних і чотири багатоквартирні будинки, будівлю міської ради, ліцей, автомийку, вісім автомобілів та лінію електропередач.

у Середино-Будській громаді ворожий дрон поранив двох жінок віком 72 та 54 роки.

у Недригайлівській громаді через влучання безпілотника в житловий будинок травмувалися 40-річний чоловік, 38-річна та 49-річна жінки.

у Великописарівській громаді внаслідок атаки російського дрона поранення дістав 74-річний чоловік.

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Чернігівщина: "Гербери" атакували АЗС та агропідприємство, поранено 21-річного чоловіка

Російські війська продовжують атакувати Чернігівську область ударними безпілотниками. Увечері 27 липня ворог завдав удару дроном типу "Гербера" по автозаправній станції у селищі Холми, внаслідок чого є руйнування та постраждав 21-річний місцевий житель, повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

Пораненого госпіталізували, наразі він перебуває у лікарні.





Уночі ще один безпілотник "Гербера" вибухнув на території агропідприємства в Корюківці. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

Крім того, протягом минулої доби російські війська здійснювали атаки по об'єктах критичної інфраструктури області. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

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