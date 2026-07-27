Масовані удари РФ по чотирьох прикордонних областях: загиблі, поранені діти та зруйновані будинки. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали ударів по чотирьох областях України. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, зруйновано житлові будинки, заклади освіти й об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На Донеччині є поранені та руйнування

Минулої доби та вранці 27 липня російські війська продовжили обстріли населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є поранені мирні жителі та значні руйнування житлової забудови, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

У Добропіллі Покровського району внаслідок російського обстрілу поранення дістав мирний житель.

У Слов'янську російські війська пошкодили багатоквартирний будинок та об'єкт інфраструктури. Близько 9:20 окупанти обстріляли пасажирський автобус у мікрорайоні Черевківка. Унаслідок атаки поранення дістали дві жінки. Обох постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

На світанку 27 липня російська армія завдала серії ударів керованими авіабомбами по Краматорській громаді. Близько 04:22 три авіабомби влучили по селищу Біленьке.

Пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків, багатоквартирний будинок та кілька автомобілів. Поранення дістала жінка 1958 року народження. Згодом, між 04:44 та 04:53, окупанти скинули ще три авіабомби ФАБ-250 з модулями планерування на один зі спальних районів Краматорська. Унаслідок удару поранено двох жінок 1963 та 1979 років народження. Пошкоджено шість багатоповерхових будинків, два заклади освіти та 12 легкових автомобілів. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

У селищі Донецьке Миколаївської громади Краматорського району російським обстрілом знищено приватний будинок та багатоповерхівку.

За даними місцевої влади, всі удари були завдані по районах щільної житлової забудови, а серед постраждалих - виключно цивільні мешканці.





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Росія масовано атакувала Харківщину: загинула жінка, ще 22 людини постраждали

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 15 населених пунктах Харківської області., повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Унаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще 22 постраждали.

У Харкові жертвою обстрілу стала 40-річна жінка. Поранення дістали 54-річний чоловік і 10-річний хлопчик. Ще 14 людей, серед яких 17-річна дівчина, зазнали гострої реакції на стрес.

У місті Ізюм поранено 60-річного чоловіка, ще дві жінки віком 72 та 66 років пережили гостру реакцію на стрес.

У Лозовій психологічної допомоги потребували 50-річна жінка та 29-річний чоловік. У селищі Золочів вибухових поранень зазнав 23-річний чоловік.

По Харкову російські війська завдали ударів ракетою та безпілотниками, атакувавши Шевченківський, Слобідський, Індустріальний і Основ'янський райони міста.

Загалом для ударів по Харківщині окупанти використали:

2 ракети;

7 керованих авіабомб (КАБ);

7 авіабомб ФАБ-500;

безпілотник типу "Герань-2";

12 дронів типу "Молнія";

4 FPV-дрони;

22 безпілотники, тип яких встановлюється.

Внаслідок російських атак пошкоджено та зруйновано численні об'єкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 20 приватних будинків та автомобіль.

у Богодухівському районі зазнали руйнувань адміністративна будівля, навчальний заклад, багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди і складське приміщення.

в Ізюмському районі пошкоджено склад, приватний будинок, автозаправну станцію та 40 гаражів.

пошкоджень зазнали приватний будинок у Харківському районі, житловий будинок у Лозовій та амбулаторія й два автомобілі у Чугуївському районі.





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На Сумщині за добу загинув мирний житель, серед поранених - 11-річна дівчинка

Протягом минулої доби російські безпілотники продовжували атакувати цивільну інфраструктуру та транспорт у громадах Сумської області, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Унаслідок ворожих ударів загинув мирний житель Великописарівської громади. Ще восьмеро людей дістали поранення, серед них - 11-річна дівчинка з Миколаївської сільської громади.

Постраждалі також є у Сумській, Білопільській, Краснопільській, Шосткинській та Великописарівській громадах. За попередніми даними, всі вони отримали травми легкого або середнього ступеня тяжкості.

Внаслідок російських атак пошкоджено та зруйновано приватні й багатоквартирні будинки, медичний та освітній заклади, магазини, господарські й сільськогосподарські споруди, об'єкти цивільної інфраструктури та автомобілі.





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На Чернігівщині під обстрілами опинилися щонайменше п'ять населених пунктів

Протягом 26 липня російські війська атакували Семенівську та Городнянську громади Чернігівської області. Для обстрілів окупанти застосовували ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на Чернігівський прикордонний загін.

У Семенівській громаді під вогнем опинилися три населені пункти.

У Зорі зафіксовано три вибухи — два, ймовірно, внаслідок ударів FPV-дронів та ще один від FPV-дрона на оптоволокні.

У Прогресі пролунали чотири вибухи, попередньо внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії.

У Леонівці зафіксовано два вибухи, ймовірно, від ударів FPV-дронів.

У Городнянській громаді російські війська атакували Полісся та Сеньківку.

По Поліссю, за попередніми даними, ворог застосував безпілотник типу "Гербера".

У Сеньківці зафіксовано шість вибухів, імовірно, внаслідок мінометного обстрілу калібру 120 мм.

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